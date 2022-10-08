حصيلة الشركات المفلسة في ألمانيا زاد بواقع الثلث لارتفاع أسعار الطاقة..تقرير

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف معهد "لايبنيز" الاقتصادي، أن عدد الشركات المفلسة في ألمانيا على خلفية التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا، زاد بواقع الثلث قياسا بالعام الماضي.

ووفقا لتقرير المعهد فإن "عدد حالات إفلاس الجمعيات والشركات في سبتمبر كان أعلى بنسبة 34% عن العام السابق. ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى في عدد حالات الإفلاس في الخريف".

وأشار المعهد إلى أن 762 شركة أعلنت الشهر الماضي إفلاسها ومن المتوقع أيضا زيادة حالات الإفلاس هذا الشهر، وتوقع الباحثون في نوفمبر، زيادة عن العام الماضي بنسبة تصل إلى 40%.

ووفقا لخبراء الاقتصاد، فالإضافة إلى التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي، فإن هذا يرجع أساسا إلى ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج المهمة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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