ارتفاع الحرارة وراء زيادة معدلات أمراض الكبد والفيروسات والتهاب القرنية

بدأ العد التنازلى لانعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتى تستضيفها مدينة شرم الشيخ من 6 -18نوفمبر القادم.
وفى هذا الإطار عقد المركز القومى البحوث ندوة مهمة عن دور علماء المركز القومى للبحوث فى مواجهة آثار التغيرات المناخية، تم خلالها عرض نتائج العديد من الدراسات التى تمت بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بالمركز القومى للبحوث، والتى تؤكد تأثير التغيرات المناخية على الصحة العامة ، وارتباط ارتفاع الحرارة بانتشار العديد من الأمراض.
وقد كشفت بعض الدراسات كما تشير د .أمل سعد حسين ،عضو المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، والعميد السابق لمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، أن تغير المناخ، وارتفاع درجة الحرارة ، أدى إلى انتشار أمراض الكبد الطفيلية، وكذلك الأمراض الكبدية غير المعدية مثل سرطان الكبد والتسمم الكبدى.
كما ربطت العديد من الدراسات بين التغيرات المناخية ، وانتشار الأمراض حيوانية المصدر والأمراض المنقولة بالنواقل (الحشرات وأهمها البعوض)، بالإضافة الى الأمراض التى ينقلها الغذاء والمياه، والتى تشكل خطرا على صحة الحيوانات والبشر ، وكذلك انتشار الأمراض الفيروسية والبكتيرية.
وكشفت دراسة أخرى عن انتشار مرض التهاب القرنية الفطرى بالعين فى منطقة القاهرة الكبرى فى مصر ، وارتباط معدل انتشاره بالتغيرات المناخية خلال الفترة1997-2007، حيث ارتبط الارتفاع فى معدل الاصابات بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الجوية القصوى فى منطقة القاهرة الكبرى
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!