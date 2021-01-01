أبرزها تخفيف الالتهاب ..4 فوائد صحية لعشبة الأشواجاندا..



عشبة الأشواجاندا عشبة الأشواجاندا

الأشواجاندا هو عشب قوي ينمو في الأصل في جنوب شرق آسيا والهند، ويأتي الاسم من اللغة السنسكريتية ، وتعني الحصان والرائحة ، في إشارة إلى رائحة العشبة والقوة التي توفرها. ومع ذلك ، فهو مادة أدابتوجين ، وهي مادة تساعد جسمك على الاستجابة والتكيف مع الضغوطات، وهي تشمل مضادات الأكسدة مثل withanolides و flavonoids و phenolics.



ووفقًا لمقال نُشر في المجلة الإيرانية للعلوم الطبية الأساسية. ومع ذلك ، فإن أشواجاندا ، المعروفة أيضًا باسم الكرز الشتوي أو باسمها العلمي Withania somnifera ، لها العديد من الفوائد الطبية، وذلك حسب ما ذكره موقع «timesofindia».



قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض صحية مزمنة

قد يعجبك أيضا...

أشواجاندا هي مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة - ويثانوليد ، الفلافونويد والفينولات - التي تساعد على التخلص من الجذور الحرة.تسبب الجذور الحرة ضررًا كبيرًا للجسم ، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات وإعتام عدسة العين والسرطان، والخصائص المضادة للأكسدة في اشواجاندا هي التي تساعد في منع تلف الأنسجة الناجم عن الجذور الحرة.تحسين نوعية النوميقال أيضًا أن جذور أشواجاندا تعمل على تحسين نوعية النوم.وجدت الأبحاث الأولية أن أشواجاندا قد تساعد الناس على النوم بشكل أسرع ، وتوفر ساعات نوم أكثر إلى جانب نوعية نوم أفضل.يمكن أن يعزى هذا إلى المركبات الموجودة في اشواجاندا. وفقًا للخبراء ، فإن ثلاثي إيثيلين جلايكول الموجود بشكل طبيعي في العشب قد يؤدي إلى النوم.بالإضافة إلى ذلك ، يقال إن المكون النشط الرئيسي له وهو withanolides يخفف التوتر ، مما يساعد مرة أخرى في تحسين النوم.قد يقلل من الالتهاب في الجسمكما يُعرف العشب التقليدي بخصائصه المضادة للالتهابات ، مما يساعد في علاج الالتهابات الشديدة في الجسم.أشارت الدراسات إلى أن الأشواجاندا تنتج خلايا مناعية تحمي الجسم من الالتهابات المسببة للالتهابات وتساعد الجسم على البقاء بصحة جيدة.يزيد من قوة العضلاتإذا كنت من عشاق اللياقة البدنية ، فقد تساعدك الأشواجاندا في زيادة كتلة عضلاتك وتحسين أدائك.أشارت الأبحاث في الماضي إلى أن الأشواجاندا قد تزيد من قوة العضلات وتخفض نسبة الدهون في الجسم.ورغم ذلك فوائد الأشواجاندا العديدة فإن أي شيء يتم تناوله بإفراط يمكن أن يؤثر سلبًا على جسمك. وبالمثل فإن تناول كميات كبيرة من اشواجاندا يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي بما في ذلك الإسهال والقيء والغثيان واضطراب المعدة.