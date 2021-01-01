تعرف على قطعة سوار به جعران"100 عام توت عنخ آمون"..

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صورة الخبر: سوار به جعران
سوار به جعران

تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

كانت المجوهرات ضرورة في الحياة اليومية للملك، كما هو واضح في هذه القطعة.

وكان الملك توت عنخ آمون يرتدي هذا السوار وهو طفل، حيث إن قطره صغير نسبيًا.

وقد زين هذا السوار بجعران مصنوع من الذهب واللازورد، طُعم طرفاه بتطعيمات من ثمار اليبروح والخشخاش.

المصدر: اليوم السابع

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