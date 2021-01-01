بجامعة الأزهر .. شروط ورسوم فتح باب تقليل الاغتراب

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يبحث عدد كبير من الطلاب و الطالبات الجدد عن موعد فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب والطالبات بجامعة الأزهر اليوم، الذين حصلوا علي الشهادة الثانوية الازهرية للعام 2021 /2022 وتم قبولهم بكليات الأزهر.



شروط فتح باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر

ويريد معظم طلاب الازهر معرفة موعد فتح باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر اليوم، والتي قررت جامعة الأزهر فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب والطالبات المستجدين من صباح اليوم الاثنين وحتى مساء يوم 17 أكتوبر 2022 .



وتم فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب والطالبات بجامعة الأزهر اليوم وذلك باختيار تقليل الاغتراب من موقع خدمات جامعة الازهر.

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شروط فتح باب تقليل الاغتراب للرجال بجامعة الأزهر اليومفتح باب تقليل الاغتراب للطلاب والطالبات بجامعة الأزهر، يكون للطلاب التي تطبق عليهم شروط تقليل الاغتراب للطلاب علي حسب الكليات والشعب المتناظره داخل وخارج القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالب أو ولى أمره، ويتم اثبات ذلك بصورة بطاقة الرقم القومى موضح بها عنوان محل الاقامة الجديد.شروط فتح باب تقليل الاغتراب للرجال بجامعة الأزهر 2022وحددت جامعة الازهر شروط فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب والطالبات بجامعة الأزهر للكليات المختلفه امام الطلاب، مع تحديد عدد من الكليات التي لا يجوز تقليل الاغتراب إلى كـ(الصيدلة - طب-الأسنان - العلوم - الهندسة - الهندسة الزراعية - الزراعة - والمعاهد .بالاضافة الي عدم جواز تقليل الاغتراب إلى الكليات والشعب التي يتطلب القبول بها اختبار قدرات.يكون تقليل الاغتراب للطالبات بين الكليات والشعب المتناظرة داخل وخارج القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالبة أو ولى أمرها (صورة بطاقة الرقم القومى موضح بها العنوان)شروط فتح باب تقليل الاغتراب للبنات بجامعة الأزهر 2022ووضعت جامعة الازهر شروط فتح باب تقليل الاغتراب للبنات بجامعة الأزهر، والتي لا يجوز تقليل الاغتراب لكليات الطب - الصيدلة - والمعاهد - وكذلك الكليات والشعب التي يتطلب القبول بها اختبار قدرات.رسوم تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر اليوميستطيع طلاب وطالبات جامعة الازهر، بعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب على الموقع، دفع رسوم تقليل الاغتراب لجامعات الازهر 2022، والمقرره وقيمتها 210 جنية.شروط فتح باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهرقبول جميع الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد بسكن عادي بالمدن الجامعيةواعلنت جامعة الأزهر عن بشري سارة للطلاب، بقبول جميع الحاصلين على تقدير عام"جيد" بجميع الفرق ومختلف الكليات والمتقدمين بـ "سكن عادي".موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعيةويتم اعلان نتائج التنسيق الالكتروني من على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة بالمرحلة الأولى للفرق النهائية و سنوات النقل بجميع الكليات.الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية الازهرية 2022ويمكن الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية لمعرفة نتيجة القبول بسكن المدن الجامعية، وتجهيز أوراق الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال اللينك الآتي: http://www.azu.edu.eg/azharsr/home/cityresult