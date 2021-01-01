حتى 16 أكتوبر .. بنات عين شمس: فتح باب الالتماس لامتحانات دور سبتمبر

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قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه تم إعلان نتيجة رابعة أدبي عام لجميع الشعب ماعدا تاريخ وجغرافيا وإعلام و سوف يتم إعلانها فى أقرب وقت.



وأضافت خلال تصريحاتها لصدي البلد تم إعلان نتيجة دور سبتمبر رابعة تربوى أدبى جميع الشعب - رابعة انتساب جميع الشعب ماعدا لغة عربية واجتماع علي ums

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وأكدت الدكتور أميرة يوسف أنه تم فتح باب التقدم للالتماسات اليوم الاثنين 10 أكتوبر حتى الأحد 16 أكتوبر لن يلتفت إلى أى التماس بعد الموعد المحدد .أى طريقة أخرى الكلية غير مسئولة عنها اضغط هنا لمعرفة الطريقة .وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب ، استعدت كليه البنات للآداب والعلوم والتربية لاستقبال العام الدراسي الجديد بإعلان الجداول لكل الفرق والشعب الدراسية ، وتجهيز قاعات الدراسة والبحث والمعامل صرحت بذلك الدكتورة أميرة يوسف عميده الكلية.وأضافت أن الاستعدادات شملت أيضاً قطاعات رعاية الشباب ولجانها المختلفة وشئون الطلاب بالكليه لاستقبال الطالبات وتقديم كل سبل الرعاية والدعم لهن في سهولة ويسر.وتابعت: كما شملت الاستعدادات التأكيد علي سلامة وجاهزية المصاعد وبوابات دخول وخروج الطالبات، كذلك تستعد الكلية لعقد بعض اللقاءات مع الطلاب الجدد والقدامى، وتنظيم بعض الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية ونشاط الجوالة ، إضافة إلي تنظيم ندوة كبيرة عن انتصارات أكتوبر وأبطالها، وابطال عملية ايلات وكيفية الاستفادة من روح اكتوبر في بناء الجمهورية الجديدة .وتقام التدوة يوم الثلاثاء 11 اكتوبر الساعه 12 ظهرا بالكلية برعاية الأستاذة الدكتورة غاده فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئه وتشرف علي تنظيم هذه الندوة الدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع والبيئه كما يحضرها أيضا وكلاء الكلية، ود. مي حلمي وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب ود. حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من طالبات الكلية.