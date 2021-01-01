التعليم الفني في المنيا .. تخفيض الحد الأدنى للقبول



اللواء أسامة القاضي اللواء أسامة القاضي

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على النزول بمجموع القبول ببعض مدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي 2022 / 2023 وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، ونظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.



والمدارس التي تم نزول المجموع بها هي: مدرسة المنيا الفندقية بنات من 235 درجة إلى 230 درجة، ومدرسة برطباط الصناعية بنات في مغاغة من 155 درجة إلى 153 درجة، ومدرسة أبو قرقاص الصناعية بنين من 160 درجة إلى 155 درجة، ومدرسة حميدة الجندي التجارية بنين من 144 درجة إلى 142 درجة.



كان محافظ المنيا وافق على خفض الحد الأدنى لدرجات القبول بالثانوي العام من 215 درجة إلى 212 درجة لشغل الأماكن الشاغرة بمدارس مدن وقرى المحافظة.