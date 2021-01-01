رئيس نادي الزمالك: الدعم الكامل لـ فيريرا



مرتضي منصور مرتضي منصور



أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك دعمه الكامل ومساندته للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول رافضًا الوقيعة بينه وبين الكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة.



وعلق رئيس القلعة البيضاء على الانتقادات الموجهة للكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة النادي بعد رأيه حول تغييرات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني في مباراة فلامبو البوروندي مساء الأمس في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال رئيس نادي الزمالك: ”تعاقدنا في قناة الزمالك مع مجموعة من المحللين الفنيين للحديث بحرية، ومن حق أي محلل فني أن يتحدث عن أي خطأ يراه، ورأي جمال عبد الحميد ليس له علاقة بالإدارة ولكنه رأي فني وأنا داعم لفيريرا باستمرار وفي ظهره”.

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وتابع قائلًا: ”أرفض الوقيعة بين فيريرا وبين كابتن جمال عبد الحميد، خاصة وأن الأخير شخصية محترمة جدًّا”.يستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادًا لمباراة العودة أمام فلامبو بطل بوروندي المقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 14 أكتوبر الحالي.وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي راحة اليوم من تدريبات الفريق بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب الفوز على فلامبو البوروندي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.محمود علاءوكشف مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن تفاصيل جديدة فى إعارة محمود علاء مدافع الفريق إلى الاتحاد السكندري.وأكد مسؤولو الزمالك أن عقد إعارة اللاعب للاتحاد لا تتضمن بند شراء اللاعب نهائي وأن العقد هو إعارة فقط.فوز الزمالكوفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد، في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.وأكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الأداء في مباراة فلامبو البوروندي أمس في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا لم يكن الأفضل.وشدد المشرف على الكرة في تصريحات عقب المباراة على أن ما حدث أمر طبيعي لأن هناك صفقات جديدة دخلت على الفريق، بخلاف وجود غيابات بسبب الإصابات الكثيرة، التي يعاني منها الفريق.وقال أمير مرتضى: "الأداء سيتحسن بمرور الوقت، وحققنا فوزًا مهمًّا، وقطعنا خطوة جيدة نحو التأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا".