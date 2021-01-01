أطعمة قاتلة تزيد مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية



الجلطات الدموية الجلطات الدموية



3 مشروبات يومية يجب الحذر من تناولها فهي تزيد من مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية و قد يسبب تناولها مع الوقت، الإصابة بالسكتة الدماغية، لذلك يفضل الابتعاد عنها و لذا لأنه عندما تبدأ الجلطات في التشكيل دون سبب محدد في الأوردة العميقة في الجسم، فإنها تصبح مهددة للحياة وتُعرف هذه العملية باسم تخثر الأوردة العميقة (DVT).



وجدت دراسة نُشرت في مجلة Thrombosis and Haemostasis قام بها أستشاري جراحة الأوردة واستشاري طب الأوردة للبروفيسور مارك وايتلي أنه على الرغم من أن تناول السوائل، يتسبب في إدرارالبول فأنه يزيد من خطر تكون الجلطات.



ولفت أنه يجب عدم الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاي والقهوة و الأمتناع نهائيا عن تناول الكحول ويمكن أن تزيد هذه المشروبات عند الإفراط في تناولها من خطر الإصابة بالانسداد الرئوي وتشكل الجلطات الدموية في شرايين الرئة ومنع تدفق الدم إلى جزء من الرئة ومع ذلك، فإن العلاقة بين المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومخاطر تجلط الدم قد تحتاج إلى المزيد من الدراسات

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إليك أبرز المشروبات والأطعمة امثل الخبز الأبيض والأرز الأبيضالوجبات السريعة والمعجناتالمشروبات الغازية و السكرية الأخرى.الحلويات.الدهون المتحولة، مثل المارجرين.اللحوم الحمراء والمعالجة.في الواقع، أن استهلاك القهوة المعتدل يقلل من خطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية (VTE)، وهي حالة تحدث عندما تتشكل جلطة دموية في الوريد.