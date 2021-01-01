أسرع حيلة لعلاج انسداد والتهاب الجيوب الأنفية



التهاب الجيوب الأنفية التهاب الجيوب الأنفية



احتقان الأنف هو أحد أكثر أعراض البرد المزعجة إليك طرق بسيطة لتحسين صحتك العامة دون اللجوء بالضرورة إلى الأدوية. ومع ذلك ، يجب عليك دائمًا استشارة طبيبك قبل تناول أي دواء أو إذا كانت الأعراض لا تختفي. إليك وفقا لموقع برايت سايد 3 طرق طبيعية لتخفيف وتهدئة مجرى الهواء بشكل أكثر كفاءة.





1. نم على جانبك

الأنف المسدود يعني أن هناك الكثير من المخاط المحبوس في الجيوب الأنفية مما يمنعك من التنفس بشكل صحيح. لذلك من المهم أن تحافظ على ارتفاع رأسك أثناء الليل عن طريق إضافة وسادة ثانية.



من الضروري أيضًا أن تحاول النوم على جانبك بدلًا من النوم على ظهرك لأن ذلك سيساعد في منع الانسداد. ستحظى أنفك بفرصة أفضل بكثير "لتصريف" نفسها أثناء الليل بدلاً من السماح بتراكم المزيد من المخاط.

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2. تناول الحساء الساخن والشايقد لا يساعدك شرب السوائل الساخنة على التخلص من نزلات البرد بشكل أسرع ، ولكنه سيوفر لك الراحة التي تحتاجها بشدة. وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الزكام الذين يشربون المشروبات الساخنة بدلاً من المشروبات في درجة حرارة الغرفة يشعرون بتحسن كبير فيما يتعلق بحالتهم والتخلص من انسداد الأنف في 15 ثانية فقطيمكن لتناول البابونج والشاي الأخضر وحساء الدجاج والماء الساخن بالليمون والعسل من تهدئة انسداد الجيوب الانفيةنزلات البرد3. استخدم ضمادة دافئة على الجيوب الأنفية.الطريقة التي تعمل بها الكمادات الدافئة هي تقليل الالتهاب في الجيوب الأنفية وفتح المسالك الهوائية الأنفية يمكن أخذ قماش نظيفة وغمسها في الماء الدافئ (لكن ليس ساخنًا) وضعها على أنفك العلوي والجبين السفلي.سيخفف دفء الكمادة الالتهاب ويمنحك القدرة على التنفس بسهولة. تأكد من عدم ترك الكمادة فوقها لفترة طويلة ، فقد ينتهي بك الأمر بحرق بشرتك.