طرق غير متوقعة لحمايتك من الإصابة بقرحة القدم



قرحة القدم قرحة القدم

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى والقسطرة الطرفية بجامعة القاهرة، أن هناك عوامل كثيرة وفعالة تساعد على زيادة فرص الشفاء من قرحة القدم السكري، مثل الاهتمام بالنظافة الشخصية للقدم خاصة تقليم الأظافر.



وطالب الدكتور وليد الدالى بتجنب شرب الكحوليات أو التدخين، واستخدام الأحذية الطبية عالية الجودة، وتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة وزيادة الوزن والتي تعتبر إحدى العوامل الخطيرة التي يتفاقم معها وضع قرحة القدم السكري، لذلك على المريض أن يتناول الطعام الصحي الخالي من الدهون الثلاثية التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الضارة في الدم.



وقال الدكتور وليد الدالى، أن المريض عليه عدم التكاسل في المتابعة الدورية عند الطبيب المعالج فور حدوث جروح سطحية أو عميقة في القدم، حتى يعالج هذه الجروح بشكل سريع قبل حدوث مضاعفات شديدة في القدم، وتجنب العدوى البكتيرية التي قد تصيب الجروح في القدم.

وتابع الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى، ليست كل القرح تصاب بالعدوى، ومع ذلك إذا قام الطبيب بتشخيص عدوى، سوف يكون من الضروري إتباع برنامج علاجي متخصص يشمل تناول مضادات حيوية والعناية بالجروح.

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وأضاف الدكتور وليد الدالى، بمجرد ملاحظة القرحة عليك أن تطلب الرعاية الطبية من متخصص الأوعية الدموية حيث يجب معالجة قرح القدم عند مرضى السكري لعدة أسباب أهمها تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى والبتر، وتحسين الوظيفة وجودة الحياة، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية بتقليل المضاعفات والمخاطر التي قد يتعرض إليها المريض.وأكد الدكتور وليد الدالى، يعتمد وقت الشفاء على مجموعة متنوعة من العوامل، مثل حجم الجرح وموقعه، ومستوى الضغط الواقع على الجرح أثناء المشي أو الوقوف، ووجود تورم، ودرجة نشاط الدورة الدموية ، ومستويات السكر في الدم، والعناية بالجروح، وما يتم تطبيقه على الجرح؛ لذا قد يحدث الشفاء في غضون أسابيع أو قد يتطلب عدة أشهر.ونصح الدكتور وليد الدالى، بالفحص الدقيق للقدم بحثًا عن الجروح والكدمات والشقوق والبثور والاحمرار والقرح وأي علامة على وجود خلل وإبلاغ الطبيب بأسرع ما يمكن بأي مشاكل يتم اكتشافها وارتداء الأحذية والجوارب المناسبة وإتباع الرعاية الطبية المنتظمة.