طرق غير متوقعة لحمايتك من الإصابة بقرحة القدم

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى والقسطرة الطرفية بجامعة القاهرة، أن هناك عوامل كثيرة وفعالة تساعد على زيادة فرص الشفاء من قرحة القدم السكري، مثل الاهتمام بالنظافة الشخصية للقدم خاصة تقليم الأظافر.
وطالب الدكتور وليد الدالى بتجنب شرب الكحوليات أو التدخين، واستخدام الأحذية الطبية عالية الجودة، وتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة وزيادة الوزن والتي تعتبر إحدى العوامل الخطيرة التي يتفاقم معها وضع قرحة القدم السكري، لذلك على المريض أن يتناول الطعام الصحي الخالي من الدهون الثلاثية التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الضارة في الدم.
وقال الدكتور وليد الدالى، أن المريض عليه عدم التكاسل في المتابعة الدورية عند الطبيب المعالج فور حدوث جروح سطحية أو عميقة في القدم، حتى يعالج هذه الجروح بشكل سريع قبل حدوث مضاعفات شديدة في القدم، وتجنب العدوى البكتيرية التي قد تصيب الجروح في القدم.
وتابع الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى، ليست كل القرح تصاب بالعدوى، ومع ذلك إذا قام الطبيب بتشخيص عدوى، سوف يكون من الضروري إتباع برنامج علاجي متخصص يشمل تناول مضادات حيوية والعناية بالجروح.
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