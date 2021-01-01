أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل ناجتس الدجاج

ناجتس الدجاج
ناجتس الدجاج من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها وبالأخص الأطفال نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، ما يدفع البعض إلى شرائها من الأسواق.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل ناجتس الدجاج الموفرة في المنزل بمذاق لا يقاوم.
مقادير ناجتس الدجاج الموفرة
4 صدور دجاج مخلية مكعبات
بصلة مكعبات
1 بطاطس مسلوقة مكعبات
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
2 ملعقة صغيرة بودرة بصل
ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل أسود
بولة دقيق اضافية
لعمل ناجتس التوفير يضاف
1 بطاطس مسلوقة مكعبات
2 كوب فول صويا مجروش منقوع في الماء ومعصور تماماً
بصلة أرباع
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل أسود
لعمل الطبقة الخارجية
بيض
بقسماط
دقيق
زيت غزير للقلي
طريقة تحضير ناجتس الدجاج الموفرة
لتحضير خلطة الناجتس تفرم كل المكونات في الكبة معا حتى نحصل على خليط متجانس وناعم تماما. تشكل الناجتس بأي شكل حسب الرغبة. يوضع الدقيق في بولة وخفق البيض مع رشة ملح وفلفل أسود ويوضع البقسماط في بولة ويتبل بالملح والفلفل الأسود.
في حالة عمل ناجتس التوفير تضاف مكونات التوفير للخليط وتفرم معه في الكبه.
تغلف قطع الناجتس في الدقيق ومن ثم في البيض ثم البقسماط. تحفظ قطع الناجتس في الفريزر وتبقى صالحة لمدة 3 أشهر.
عند الطهي تقلى الناجتس في الزيت الساخن حتى تحصل على لون ذهبي.
تقدم الناجتس مع الكاتشب والبطاطس المقلية.
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