أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل ناجتس الدجاج



ناجتس الدجاج ناجتس الدجاج



ناجتس الدجاج من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها وبالأخص الأطفال نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، ما يدفع البعض إلى شرائها من الأسواق.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل ناجتس الدجاج الموفرة في المنزل بمذاق لا يقاوم.





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مقادير ناجتس الدجاج الموفرة4 صدور دجاج مخلية مكعباتبصلة مكعبات1 بطاطس مسلوقة مكعبات2 ملعقة كبيرة دقيق2 ملعقة كبيرة نشا2 ملعقة صغيرة بودرة ثوم2 ملعقة صغيرة بودرة بصلملعقة صغيرة بابريكاملح وفلفل أسودبولة دقيق اضافيةلعمل ناجتس التوفير يضاف1 بطاطس مسلوقة مكعبات2 كوب فول صويا مجروش منقوع في الماء ومعصور تماماًبصلة أرباعملعقة صغيرة ثوم بودرملعقة صغيرة بصل بودرملعقة صغيرة بابريكاملح وفلفل أسودلعمل الطبقة الخارجيةبيضبقسماطدقيقزيت غزير للقليطريقة تحضير ناجتس الدجاج الموفرةلتحضير خلطة الناجتس تفرم كل المكونات في الكبة معا حتى نحصل على خليط متجانس وناعم تماما. تشكل الناجتس بأي شكل حسب الرغبة. يوضع الدقيق في بولة وخفق البيض مع رشة ملح وفلفل أسود ويوضع البقسماط في بولة ويتبل بالملح والفلفل الأسود.في حالة عمل ناجتس التوفير تضاف مكونات التوفير للخليط وتفرم معه في الكبه.تغلف قطع الناجتس في الدقيق ومن ثم في البيض ثم البقسماط. تحفظ قطع الناجتس في الفريزر وتبقى صالحة لمدة 3 أشهر.عند الطهي تقلى الناجتس في الزيت الساخن حتى تحصل على لون ذهبي.تقدم الناجتس مع الكاتشب والبطاطس المقلية.