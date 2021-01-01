طرق لتقليل آثار مرض السكري



مرض السكري مرض السكري

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة في تقليل آثار مرض السكري من النوع 2 ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض، تعتبر الوقاية مهمة بشكل خاص إذا كنت حاليًا في خطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بسبب الوزن الزائد أو السمنة أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري.



إذا تم تشخيص إصابتك بمقدمات السكري - ارتفاع نسبة السكر في الدم التي لا تصل إلى عتبة تشخيص مرض السكري - فإن تغيير نمط الحياة يمكن أن يمنع أو يؤخر ظهور المرض.



قد يساعدك إجراء بعض التغييرات في نمط حياتك الآن على تجنب المضاعفات الصحية الخطيرة لمرض السكري في المستقبل ، مثل تلف الأعصاب والكلى والقلب، فإنه لم يفت الاوان بعد لبدء.

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نصائح لتقليل آثار مرض السكري-تفقد الوزن الزائديقلل فقدان الوزن من خطر آثار مرض السكري، أثبتت في إحدى الدراسات الكبيرة أن خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 60? تقريبًا بعد فقدان ما يقرب من 7? من وزن الجسم مع تغييرات في التمارين والنظام الغذائي.توصي جمعية السكري الأمريكية بأن يفقد الأشخاص المصابون بمقدمات السكري ما لا يقل عن 7? إلى 10? من وزن أجسامهم لمنع تطور المرض، المزيد من فقدان الوزن سيترجم إلى فوائد أكبر.حدد هدفًا لإنقاص الوزن بناءً على وزن جسمك الحالي، تحدث إلى طبيبك حول الأهداف والتوقعات المعقولة قصيرة المدى ، مثل خسارة 1 إلى 2 رطل في الأسبوع.-كن أكثر نشاطا بدنياهناك العديد من الفوائد للنشاط البدني المنتظم، يمكن أن تساعدك التمرين على:فقدان الوزنخفض نسبة السكر في الدمزيادة حساسيتك للأنسولين - مما يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعيتتضمن أهداف معظم البالغين لتعزيز إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي ما يلي:- تناول الأطعمة النباتية الصحيةتوفر النباتات الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات في نظامك الغذائي، تشمل الكربوهيدرات السكريات والنشويات - مصادر الطاقة لجسمك -والألياف، الألياف الغذائية ، والمعروفة أيضًا باسم الخشنة أو الكتلة ، هي جزء من الأطعمة النباتية التي لا يستطيع جسمك هضمها أو امتصاصها.تعمل الأطعمة الغنية بالألياف على تعزيز فقدان الوزن وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية الغنية بالألياف والتي تشمل:الفواكه مثل الطماطم والفلفل وفاكهة الأشجارالخضروات غير النشوية ، مثل الخضروات الورقية والبروكلي والقرنبيطالبقوليات مثل الفول والحمص والعدسالحبوب الكاملة ، مثل المعكرونة والخبز المصنوع من القمح الكامل ، والأرز المصنوع من الحبوب الكاملة ، والشوفان الكامل ، والكينواتشمل فوائد الألياف ما يلي:إبطاء امتصاص السكريات وخفض مستويات السكر في الدمالتدخل في امتصاص الدهون الغذائية والكوليسترولإدارة عوامل الخطر الأخرى التي تؤثر على صحة القلب ، مثل ضغط الدم والالتهاباتمساعدتك على تناول كميات أقل من الطعام لأن الأطعمة الغنية بالألياف أكثر إشباعًا وغنية بالطاقةتجنب الأطعمة التي تحتوي على "كربوهيدرات سيئة" - نسبة عالية من السكر مع القليل من الألياف أو العناصر الغذائية: الخبز الأبيض والمعجنات ، والمعكرونة من الدقيق الأبيض ، وعصائر الفاكهة ، والأطعمة المصنعة التي تحتوي على السكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز.-تناول الدهون الصحيةالأطعمة الدهنية غنية بالسعرات الحرارية ويجب تناولها باعتدال، للمساعدة في إنقاص الوزن وإدارته ، يجب أن يتضمن نظامك الغذائي مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة ، والتي تسمى أحيانًا "الدهون الجيدة".تعمل الدهون غير المشبعة - سواء الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة - على تعزيز مستويات الكوليسترول في الدم الصحية وصحة القلب والأوعية الدموية، تشمل مصادر الدهون الجيدة:زيت الزيتون وعباد الشمس وبذور القطن وزيت الكانولاالمكسرات والبذور ، مثل اللوز والفول السوداني وبذور الكتان وبذور اليقطينالأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والتونةتوجد الدهون المشبعة "الدهون السيئة" في منتجات الألبان واللحوم، يجب أن تكون هذه جزءًا صغيرًا من نظامك الغذائي، يمكنك الحد من الدهون المشبعة عن طريق تناول منتجات الألبان قليلة الدسم والدجاج الخالي من الدهون.