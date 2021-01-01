قراصنة روس يستهدفون مطارات كبرى في أمريكا



قراصنة روس قراصنة روس



قالت مجموعة قرصنة موالية لروسيا، إنها استهدفت عشرات المواقع الإلكترونية للمطارات الأمريكية، اليوم الاثنين، وسط استمرار التوترات بين روسيا والدول الغربية.



وقدمت مجموعة “كيلنت” الروسية، في منشور على “تلجرام”، قائمة بمواقع المطارات التي قالت إنها اخترقتها، بما في ذلك مطار شيكاغو أوهير الدولي ومطار لوس أنجلوس الدولي ومطار اتلانتا.



وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه يبدو أن أكثر من عشرة مواقع إلكترونية للمطارات لا يمكن الوصول إليها صباح اليوم، الإثنين، ولكن لم تظهر أي آثار فورية على عمليات المطار الفعلية.

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وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية موالية لـ روسيا أنها ستشن سلسلة من الهجمات الإلكترونية على عدد من المواقع الإلكترونية الحكومية الأمريكية في رد واضح على التوترات المتصاعدة بين البلاد وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.ونشرت “كيلنت”، وهي مجموعة قرصنة سيئة السمعة تشكلت في بداية الحرب الأوكرانية في وقت سابق من هذا العام، علي “تليجرام”، قائمة بالعديد من المواقع الحكومية التي ستستهدفها في الأيام المقبلة تحت صورة لانفجار نووي خلف تمثال الحرية.وتشمل الأهداف، وفقا للمنشور، المواقع الحكومية لألاباما وألاسكا وكونيتيكت وكولورادو وديلاوير وفلوريدا وهاواي وأيداهو وإنديانا وكانساس وكنتاكي وميسيسيبي، بالإضافة إلى هجوم مزعوم على الموقع الإلكتروني لدائرة الإيرادات الداخلية.ومن شأن هذه الهجمات، إذا ارتكبتها “كيلنت”، أن تضيف إلى قائمة متزايدة من الهجمات الناجحة التي شنتها الخلية على المؤسسات الكبرى، مثل مسابقة الغناء يوروفيجن في وقت سابق من هذا العام والموقع الإلكتروني لوكالة الاستخبارات البريطانية MI5.