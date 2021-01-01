نصائح للمرأة للحفاظ على صحة القلب



للحفاظ على صحة القلب للحفاظ على صحة القلب



عدم الاهتمام بصحة القلب قد يؤدي في الغالب إلى الإصابة بأمراض القلب التي يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى نوبات قلبية وحالات مشابهة، وهناك عدة أسباب وراء احتمال إصابة المرء بأمراض القلب ويمكن أن تتراوح الأسباب بين السمنة إلى ارتفاع ضغط الدم، حسب موقع تايمز ناو نيوز.



أسباب الإصابة بأمراض القلب عند النساء



زيادة الوزن

التدخين

ضغط دم مرتفع

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ارتفاع نسبة السكر في الدممستويات منخفضة من الكوليسترول الجيدتناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسكر والملحارتفاع مؤشر كتلة الجسمقلة استهلاك الحبوب الكاملة والفواكه والخضرواتنصائح للحفاظ على صحة القلبوإليك بعض النصائح التي ستساعدك في الحفاظ على صحة قلبك:-- اذهب لإجراء فحوصات منتظمة وإذا لزم الأمر، استشر طبيب القلب.- إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، اعمل على تقليل وزن جسمك.- تجنب شرب الكحول وكذلك التدخين.- اتبع نظامًا غذائيًا منخفض محتواه من الدهون ولكنه يحتوي على كميات عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.- إذا كنت متوترة، فابحث عن طرق لتقليل توترك.- إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فتأكد من أن مستوياتك تحت السيطرة حتى لا تؤدي إلى أي ضرر كبير.- تمرن بانتظام ويمكن أن تكون هذه أي نوع من النشاط البدني.- لا تتجاهل أبدًا الأعراض مثل ضيق التنفس وألم الصدر والخفقان.