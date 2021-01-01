رابطة الأندية : هذه هي شروط استقدام حكام أجانب بالدوري

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صورة الخبر: رابطة الأندية المحترفة
رابطة الأندية المحترفة


كشفت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، عن موقفها بشأن استقدام حكام أجانب في مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.

ووضعت الرابطة بندا في لائحة الدوري الموسم الجديد، تضمن الآتي: "في حالة طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأي مباراة يشارك فيها ووافق اتحاد الكرة على طلبه، يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والتنقلات والإقامة، بالعملة الأجنبية قبل المباراة بأسبوعين على الأقل".

ينطلق الدوري الجديد يوم 18 أكتوبر/تشرين أول الجاري وينتهي يوم 30 يونيو/حزيران من العام المقبل.

وأسفرت قرعة الموسم الجديد، عن مواجهة مثيرة في افتتاح المسابقة بين الأهلي والإسماعيلي، فيما يلعب الزمالك حامل اللقب ضد سموحة السكندري، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وحددت القرعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لتقام في الجولة الـ14 من المسابقة المحلية.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الـ11، بينما يلتقي الزمالك مع بيراميدز بالجولة الثالثة من المسابقة، وتقام مباراة الأهلي مع المصري في الجولة الـ12 من بطولة الدوري.

المصدر: كووورة

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