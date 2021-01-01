تعلن جوجل عن أول تابلت من صنعها.. بيكسل تابلت



بيكسل تابلت بيكسل تابلت

أعلنت جوجل رسميًا عن جوجل بيكسل تابلت. بدعم من شريحة المعالجة الأحدث تينسور جي 2 – Tensor G2 – وهي الجيل الثاني من شريحة المعالجة الخاصة بجوجل – وصفت جوجل جهازها اللوحي بأنه يسمح بتعلم آلي أفضل ومعالجة أقوي للكلام والصور، والتي تترجم أو تفيد في مكالمات الفيديو أو تحرير الصور ومساعد جوجل.



على صعيد التصميم، تروج جوجل لـ “لمستها النهائية على التابلت”، بما في ذلك كيفية تطويرها لطلاء نانو سيراميك جديد يشبه ملمس البورسلين. يتم غرس جزيئات السيراميك الصغيرة في الطلاء، والذي يتم تطبيقه على هيكل من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%، للحصول على “مظهر ناعم غير لامع وإحساس محكم” يقال إنه فريد من نوعه في السوق.



سيكون اللوحي متاحًا في مجموعة من الألوان، في حين سيتم تقديمه أيضًا بإطار أسود نحيف. تقول جوجل أنه اللوحي سيدعم القلم (USI) وأنه سيكون هناك شاشة ساطعة بدقة “رائعة”.

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أكبر وأهم ما أعلن عنه بخصوص التابلت هو قاعدة شحن لاسلكية مغناطيسية تضمن سماعات، وهي مصممة للسماح للجهاز اللوحي بالتحول إلى شاشة ذكية لمنزلك. عند الإرساء، يبدو وكأنه Nest Hub Max، ويستجيب لاستفسارات مساعد جوجل، ويتيح لك التحكم في منزلك الذكي من تطبيق Home المعاد تصميمه. لطالما قدمت Amazon وظائف مماثلة مع أجهزة Fire اللوحية، والتي يمكن استخدامها مثل شاشات Echo Show الذكية باستخدام قواعد شحن أمازون.على الرغم من أن أجهزة نكسس – Nexus اللوحية تم استقبالها بشكل عام جيد، إلا أن أجهزة بيكسل اللوحية لم تستمر على نفس النحو وتوقف انتاجها مع التحول لعلامة بيكسل. كانت مشكلاتهم قائمة على البرامج، حيث تعاني جوجل، على وجه الخصوص، من الأخطاء الكثيرة مع الشاشات الكبيرة وسوء دعم التطبيق من قبل المطورين.ولكن في الآونة الأخيرة، كانت جوجل تحاول معالجة أوجه القصور طويلة الأمد في أجهزة الأندرويد اللوحية، كان تحديث أندرويد 12L مليئًا بميزات للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، بما في ذلك شريط المهام المحدث ودعم أفضل للمهام المتعددة، كما تعمل الشركة أيضًا مع مطوري التطبيقات للحصول على المزيد من التطبيقات المحسّنة للأجهزة اللوحية. كل هذا يبدو واعدًا للغاية، تقول جوجل أنها ستشاركنا المزيد من المعلومات حول جهازها اللوحي في العام القادم 2023.