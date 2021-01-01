ينطلق هاتف Honor Play 6C رسمياً برقاقة Snapdragon 480



Honor Play 6C Honor Play 6C

أعلنت شركة Honor مؤخراً عن هاتف Honor Play 6C الذي يأتي بمعدل تحديث 90Hz، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، كما يضم معالج Snapdragon 480.



يتميز هاتف Honor Play 6C بشاشة IPS LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD+ أو دقة عرض 720 في 1600 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وتضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.



ويأتي الهاتف بكاميرة خلفية واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل مع فلاش LED، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12 مع واجهة Magic UI 5.0.

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كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 480 بميزة الإتصال بشبكات 5G، ويضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.أيضاً يدعم Play 6C بطارية بقدرة 5000 mAh كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي.كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، والإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.1، ويأتي بمنفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 154 دولار للنموذج الرئيسي الذي يأتي بذاكرة 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.