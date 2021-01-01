ينطلق هاتف Honor Play 6C رسمياً برقاقة Snapdragon 480

أعلنت شركة Honor مؤخراً عن هاتف Honor Play 6C الذي يأتي بمعدل تحديث 90Hz، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، كما يضم معالج Snapdragon 480.
يتميز هاتف Honor Play 6C بشاشة IPS LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD+ أو دقة عرض 720 في 1600 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وتضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.
ويأتي الهاتف بكاميرة خلفية واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل مع فلاش LED، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12 مع واجهة Magic UI 5.0.
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