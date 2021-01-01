تستعرض تسريبات تفاصيل جديدة حول سلسلة Xiaomi 13



Xiaomi 13 Xiaomi 13

تقدم شاومي للأسواق لاحقاً هذا العام جيل جديد من هواتفها المميزة، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن تفاصيل أكثر حول سلسلة Xiaomi 13.



أكد تقرير جديد على أن شركة شاومي تخطط لإطلاق اثنان من الإصدارات في البداية من سلسلة Xiaomi 13 والتي تتضمن الإصدار الرئيسي وأيضاً هاتف Xiaomi 13 Pro.



أيضاً من المقرر أن تطلق شاومي لاحقاً إصدار أخر بعنوان Xiaomi 13 Ultra، وهو ما أكد عليه الرئيس التنفيذي للشركة Lei Jun في تصريحات سابقة، حيث أشار إلى أن الشركة تخطط لإطلاق إصدار Ultra.

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كما أكدت التفاصيل على أن الهاتف ينتقل بعنوان Xiaomi 13 Ultra على غرار Mi 11 Ultra لذا لن تقدم شاومي إصدار بعنوان Xiaomi 13S Ultra للأسواق.من جانب أخر يأتي هاتف Xiaomi 13 بحجم شاشة 6.36 إنش أي أكبر نسبياً من هاتف Xiaomi 12 الذي يتميز بحجم شاشة 6.28 إنش، ومن المتوقع أن تتميز شاشة الإصدار الجديد بجودة عرض FHD+.أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Xiaomi 13 Pro بنفس حجم الشاشة المميز لهاتف Xiaomi 12 Pro، على أن يتميز بجودة عرض QHD+.كما يدعم سلسلة هواتف Xiaomi 13 إصدار كوالكوم المقرر إطلاقه في نوفمبر من المعالجات المميزة Snapdragon 8 Gen 2، لذا من المتوقع أن تكون سلسلة Xiaomi 13 أولى الإصدارات المميزة برقاقة كوالكوم الجديدة.يذكر أن إعدادات الكاميرة في السلسلة الجديدة طورت بالتعاون مع Leica، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة شاومي القادمة من الهواتف المميزة.