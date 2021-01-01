تفاصيل حول أجهزة مايكروسوفت المرتقبة Surface 5 وSurface Pro 9

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تعقد شركة مايكروسوفت مؤنمرها القادم في 12 من أكتوبر لكشف النقاب عن أجهزة Surface 5 وSurface Pro 9، واليوم تأتي أحدث التسريبات بمزيد من التفاصيل حول هذه الأجهزة.



كشفت التسريبات التي جاءت من “Aggiornamenti Lumia” اليوم عن تفاصيل جديدة عن أجهزة Surface 5 وSurface Pro 9 قبل الحدث الرسمي، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن Surface Pro 9 5G يضم Microsoft SQ3 وهو إصدار مخصص من Snapdragon 8cx Gen 3 المطورة من كوالكوم.



وتؤكد التسريبات الجديدة على أن أجهزة Surface Laptop 5 وSurface Pro 9 تأتي بمعالجات إنتل، لذا لن تدعم مايكروسوفت الأجهزة الجديدة من سلسلة أجهزة Surface بمعالجات AMD Ryzen.

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وتوضح التسريبات أن Surface Laptop 5 يأتي برقاقات Core i5-1235U وأيضاً Core i7-1255U من سلسلة Alder Lake-U بقدرة 15 W TDP بعدد 10 من الأنوية و12 thread، وذاكرة تخزين مؤقت 12 ميجا بايت في ذاكرة L3.أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي الإصدار المميز بحجم 15 إنش بنفس الإختيارات في المعالجات، لذا ينطلق Surface Laptop 3 بحجم 13.5 إنش، وSurface Laptop 5 بحجم 15 إنش، وأيضاً Surface Pro 9 بنفس الإختيارات في المعالجات.كما تأتي الأجهزة بذاكرة عشوائية 8 أو 16 جيجا بايت رام، أيضاً تتوفر أجهزة Surface Laptop 5 و Surface Pro 9 المخصصة لقطاع العمل بذاكرة 32 جيجا بايت.وتكشف التسريبات المصورة عن أن جهاز Surface Laptop 5 يأتي بنفس سماكة الإطارات المميزة للإصدار السابق Surface Laptop 4، أيضاً لم تؤكد التسريبات على دعم الإصدار الجديد معدل تحديث 120 Hz، إلا أن التسريبات كشفت عن إختيارات ألوان Surface Pro 9 المقدمة من مايكروسوفت والتي تشمل الأسود، والجرافيت، والبلاتين، وألوان Forest وأيضاً Sapphire.