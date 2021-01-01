ينطلق جهاز Toshiba M550K بألوان غنية ودقة عرض 4K

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صورة الخبر: Toshiba M550K
Toshiba M550K

أعلنت شركة Toshiba عن جهاز تلفاز Toshiba M550K الذي يتميز بعرض إحترافي بألوان غامرة ودقة عرض 4K.

يتميز جهاز Toshiba M550K بنطاق تدرجي واسع للألوان، كما يدعم إنتاج صور حادة بأفضل جودة عرض، مع صور بتفاصيل أعمق مقارنة بأجهزة LED المنافسة في الأسواق.

كما تأتي الشاشة بمحرك “4K Brilliance Restoration” الذي يعمل على تقسيم المحتوى إطار تلو الأخر لتأكيد ضبط السطوع إلى مستوى فائق “ultra HD” في كل إطار وفي الوقت الفعلي.

أيضاً يضم M550K معالجة صوتية مطورة من شركة Toshiba، والتي تدعم ترقية الصوت الأساسي للمضخم لأفضل آداء في كل مقطع من المقاطع الصوتية ولدفع آداء يحاكي المسرح المنزلي بتجربة غامرة، ومن المقرر أن تكشف الشركة لاحقاً عن موعد لإطلاق M550K 4K TV في الأسواق.

يذكر أن شركة Toshiba تحقق نمو سريع في الفترة الأخيرة في سوق أجهزة التلفاز، حيث حققت نمو سنوي بنسبة 196% في الأسواق العالمية.

المصدر: بوابه المتميز

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