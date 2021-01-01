ينطلق جهاز Toshiba M550K بألوان غنية ودقة عرض 4K

أعلنت شركة Toshiba عن جهاز تلفاز Toshiba M550K الذي يتميز بعرض إحترافي بألوان غامرة ودقة عرض 4K.
يتميز جهاز Toshiba M550K بنطاق تدرجي واسع للألوان، كما يدعم إنتاج صور حادة بأفضل جودة عرض، مع صور بتفاصيل أعمق مقارنة بأجهزة LED المنافسة في الأسواق.
كما تأتي الشاشة بمحرك “4K Brilliance Restoration” الذي يعمل على تقسيم المحتوى إطار تلو الأخر لتأكيد ضبط السطوع إلى مستوى فائق “ultra HD” في كل إطار وفي الوقت الفعلي.
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