تطلق سوني ميكروفون Sony C-80 Condenser بقدرة على تسجيل إحترافي للصوتيات

أطلقت شركة سوني ميكروفون Sony C-80 Condenser الذي يدعم تسجيل إحترافي للصوتيات لدعم لمنشئ المحتوى والذي يتوفر بسعر 499 دولار.
أكدت Sony Electronics على جلب أحدث التقنيات في تسجيل الصوتيات في ميكروفون C-80 Condenser الجديد، مع أفضل تصميم.
كما يأتي الميكروفون بمجال أحادى الإتجاه لإلتقاط الصوتيات كبديل للتصميم ثنائي الإتجاه، لذا يدعم هذا الإصدار مهام التسجيل الصوتي في المنزل أو الإستديو المنزلي، أو عند البث الصوتي أو لدعم مدوني الفيديو.
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