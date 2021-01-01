تطلق سوني ميكروفون Sony C-80 Condenser بقدرة على تسجيل إحترافي للصوتيات



ميكروفون Sony C-80 Condenser ميكروفون Sony C-80 Condenser

أطلقت شركة سوني ميكروفون Sony C-80 Condenser الذي يدعم تسجيل إحترافي للصوتيات لدعم لمنشئ المحتوى والذي يتوفر بسعر 499 دولار.



أكدت Sony Electronics على جلب أحدث التقنيات في تسجيل الصوتيات في ميكروفون C-80 Condenser الجديد، مع أفضل تصميم.



كما يأتي الميكروفون بمجال أحادى الإتجاه لإلتقاط الصوتيات كبديل للتصميم ثنائي الإتجاه، لذا يدعم هذا الإصدار مهام التسجيل الصوتي في المنزل أو الإستديو المنزلي، أو عند البث الصوتي أو لدعم مدوني الفيديو.

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كما يدعم ميكروفون Sony C-80 Condenser ميزة إزالة الضوضاء، ويأتي بتصميم معدني مضاد للإهتزازات، أيضاً يتبنى هذا الإصدار بعض من مميزات C-100.ويهدف الميكروفون إلى تسجيل صوتيات بوضوح ونقاء أعلى، مع ميزة إنتاج الخصائص الواقعية للآلات الموسيقية لإنتاج صوت طبيعي بشكل أفضل، وأيضاً تمييز صوت الغناء عن الآلات الموسيقية.يذكر أن Sony C-80 Condenser يتوفر بدءاً من شهر نوفمبر في سوق أمريكا الشمالية، على أن ينطلق الميكروفون بسعر 499 دولار.