تستعد Honor للإعلان عن هاتف Honor X40 GT في 13 من أكتوبر

تعقد شركة Honor مؤتمرها القادم في 13 من أكتوبر لكشف النقاب عن هاتف Honor X40 GT.
شاركت Honor إعلانات تشويقية أكدت من خلالها عن موعد كشف النقاب عن هاتف Honor X40 GT الذي ينضم قريباً إلى سلسلة هواتف Honor X40.
ولقد أكدت الإعلانات التشويقية على أن هاتف Honor X40 GT يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888، كما كشف الإعلان التشويقي على أن الهاتف يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع فلاش LED.
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