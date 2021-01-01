تستعد Honor للإعلان عن هاتف Honor X40 GT في 13 من أكتوبر



Honor X40 GT Honor X40 GT

تعقد شركة Honor مؤتمرها القادم في 13 من أكتوبر لكشف النقاب عن هاتف Honor X40 GT.



شاركت Honor إعلانات تشويقية أكدت من خلالها عن موعد كشف النقاب عن هاتف Honor X40 GT الذي ينضم قريباً إلى سلسلة هواتف Honor X40.



ولقد أكدت الإعلانات التشويقية على أن هاتف Honor X40 GT يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888، كما كشف الإعلان التشويقي على أن الهاتف يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع فلاش LED.

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أيضاً كشفت الصور الحية أن الهاتف يأتي بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة OLED.يذكر أن Honor بدأت في تلقي طلبات التسجيل لحجز هاتف Honor X40 GT في السوق الصيني، إلا أن الشركة لم تؤكد على مستوى تسعير الهاتف، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.