(فيديو) خبير أمن المعلومات يقدم نصائح للاستخدام الآمن للإنترنت والهواتف المحمولة

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قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن هناك أجهزة دورها وهو فلترة الإنترنت واستخدام الإنترنت الآمن على الهواتف المحمولة لأولادنا، والأجهزة يمكنها منع دخول الأولاد على مواقع عنف أو غيرها من المواقع الممنوعة، وتلك الأجهزة يطلق عليها اسم الرقابة الأبوية، ويتم تركيب الجهاز في الروتر المنزلي.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، على قناة «سي بي سي»، أن هناك طريقة لتأمين المحتوى على الانترنت على الموبيل المرتبط بشبكة الهاتف من خلال خدمة «بارك» التي انشأتها جوجل، ويمكن عمل حساب والتحكم في كل أدوات التليفون وهو في يد ابنك، سواء تحديد وقت محدد لاستخدام الانترنت، أو نوع التطبيقات والمواقع التي يدخل عليها الطفل.



وتابع: يمكن للأب أو الأم تحديد مكان الأبن من خلال تطبيق «جوجل فاميلي لينك»، وإذا أرد الأبن تحميل تطبيق يجب موافقة الأب أو الأم من خلال هواتفهم حتى يستطيع الطفل تحميل التطبيق، وهذه الخدمة موجودة في الهواتف الأندرويد والأيفون.