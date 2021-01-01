ننشر الأوراق المطلوبة لتسلم التابلت المدرسي 2022-2023

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الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2022-2023 لطلاب الصف الأول الثانوي، من أكثر الكلمات بحثًا على محرك البحث جوجل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم رسوم تأمين التابلت للصف الأول الثانوي، والتي يجب سدادها بمكاتب البريد بالرقم القومي للطالب، وقيمتها 105 جنيهات للعام الدراسي الجديد 2022-2023







وينشر موقع القاهرة 24، الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2022-2023 لطلاب الصف الأول الثانوي.

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الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2022-2023حددت المديريات والإدارات التعليمية الأوراق المطلوبة لاستلام طلاب الصف الأول الثانوي التابلت للصف الدراسي الجديد 2022-2023 كالاتي:-صورة من شهادة الميلاد.صورة بطاقة ولى الأمر.إيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد.2 صورة من الإيصال.إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.وعلى صعيد آخر، حضر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بطولة دوري شمال إفريقيا للمدارس، باستاد 30 يونيو، والتي تقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري للرياضة.وأوضح حجازي في بيان له، أن الدولة مهتمة بتشجيع اكتشاف المواهب ورعاية الموهوبين ومنها النشاط الرياضي والسعي نحو تطوير قدرات الشباب.