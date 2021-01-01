«كاسى» تحطم رقمًا قياسيًّا بأطول مسافة جرى.أول روبوت بقدمين..



الروبوت «كاسى» فى الماراثون الروبوت «كاسى» فى الماراثون

دخلت الروبوت «كاسى» موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن قطعت مسافة 100 متر عدوًا فى 24.73 ثانية، محطمةً جميع الأرقام القياسية السابقة.



وشارك فريق من الباحثين من الهندسة الميكانيكية والروبوتات وعلوم الكمبيوتر فى كلية الهندسة بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية فى اختراع أول روبوت بقدمين، واصفين إياه بأنه «لحظة فاصلة».



وشهد الباحثون على الحدث، الذى جرى فى مركز Whyte Track and Field center فى جامعة ولاية أوريجون فى الولايات المتحدة، عندما ترنحت الروبوت قليلًا بين الممرات الموجودة على طول المسار، لكنها أكملت مسافة 100 متر دون أن تسقط.

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وفى عام 2021، جرَت «كاسى» لمسافة 5 كيلومترات خلال حوالى 53 دقيقة.وتم اختصار وقت تعلم «كاسى» من عام كامل إلى أسبوع فقط بفضل تقنية الحوسبة، المعروفة باسم الموازاة، التى تُجرى عمليات وحسابات متعددة فى وقت واحد.وقال طالب الدراسات العليا، ديفين كراولى، الذى قاد مشروع تحطيم الرقم القياسى: «اجتهدنا لتحقيق هذا الرقم القياسى العالمى على مدى السنوات العديدة الماضية، من خلال الركض لمسافة 5 كيلومترات وأيضًا من خلال التدريب على صعود وهبوط السلم».وتستخدم الروبوت كاسى تقنية التعلم الآلى لتوليد سلوكيات تحكم ومحاكاة للميكانيكا الحيوية البشرية، وهى تقنية جديدة إلى حد ما وفقًا لفريق البحث.وبسؤال جوناثان هيرست، كبير مسؤولى التكنولوجيا فى شركة «أجيليتى روبوتيكس»، أستاذ علم الروبوتات فى جامعة ولاية أوهايو عن هذا الحدث، قال: «أعتقد أن أساليب التحكم هذه ستكون جزءًا كبيرًا من مستقبل الروبوتات»، مشيرًا إلى أن استخدام الروبوت لتقنيات التحكم المكتسبة هو مجال جديد، وأثبت من خلال الجرى لمسافة 100 متر أنه أفضل أداء إلى الآن من طرق التحكم الأخرى.