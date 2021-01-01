واتساب يستعد لإطلاق خدمة «الاشتراك المتميز»

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أعلن تطبيق المراسلة الفورية «واتساب» عن إطلاق خدمة «الاشتراك المتميز» premium subscription لمستخدمي «واتساب بيزنس» مقابل مبلغ من المال.



وأطلق واتساب إصدار الاشتراك المدفوع لمستخدمي الإصدار التجريبي فقط، ويوضح الإصدار التجريبي لواتساب الميزات الجديدة المصممة للشركات للتفاعل بشكل أفضل مع العملاء، وفقًا لموقع androidpolice.



وتشير WABetaInfo إلى أنه يمكن للاشتراكات المحتملة فتح إعدادات التطبيق على هواتفهم والوصول إلى القسم الجديد بعنوان «واتساب بريميوم»، وفي هذه الصفحة يمكن للعملاء المحتملين الانضمام إلى الخطة.

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ولم يتم إطلاق خدمة الاشتراك المتميز في واتساب رسميًا بعد وهي متاحة فقط لمستخدمي الإصدار التجريبي، وهذا يعني أن أعضاء برنامج واتساب بيتا فقط هم من يمكنهم الوصول إلى قائمة بريميوم، حيث توجد جميع الميزات الإضافية.مميزات «واتساب بريميوم» whatsapp premium- وبحسب ما ورد، يمنحك الحساب المتميز رابط اتصال قابل للتخصيص إلى حساب واتساب الخاص بك، والذي يمكن تغييره مرة كل ثلاثة أشهر.- ووفقًا لـ WABetainfo، سيتم تخصيص الاشتراك المميز للشركات، مما يعني أن معظم الميزات المدفوعة لن تكون مفيدة بشكل خاص للمستخدم العادي.- من المفترض أن تكون طريقة أسهل للعملاء للعثور على نشاط تجاري معين بدلًا من كتابة رقم هاتف، ويحتوي تطبيق «تيلجرام» على ميزة مماثلة حيث يمكن للمستخدمين مشاركة رابط اتصال مباشر مع الآخرين.- سيسمح الإصدار المدفوع من التطبيق أيضًا بما يصل إلى 10 أجهزة متصلة في نفس الوقت بنفس الحساب، وبهذه الطريقة يمكن للموظفين الاتصال وإدارة حساب الأعمال.- بالإضافة إلى إمكانية إجراء مكالمة فيديو مع ما يصل إلى 32 مشاركًا.ونظرًا لأن هذا الإصدار مازال في المرحلة التجريبية، لم يتقدم واتساب ببيان رسمي أو إعلان رسمي، لذلك لم يتم تحديد سعر خدمة الاشتراك الجديدة أو تاريخ إطلاقها.