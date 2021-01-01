تطبيق يسرق بيانات المستخدمين على فيسبوك

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أعلنت شركة "ميتا" اعتزامها إبلاغ نحو مليون شخص من مستخدمي منصة "فيسبوك" بعملية اختراق وسرقة بيانات عقب استخدام تطبيق خبيث.

ونقل موقع "إنديان إكسبريس" عن الشركة أن التطبيق الخبيث المتسبب في سرقة البيانات مصمم لسرقة مفاتيح حسابات المستخدمين على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام".



من جانبه، قال مدير قسم الأمن السيبراني في "ميتا" أن الشركة ستخطِر مليون شخص في هذا الشأن لكن ليس بالضرورة أن يكون جميع من سيتم إخطارهم قد تم اختراق حساباتهم.

جاء ذلك بعدما رصدت "ميتا" منذ مطلع العام الجاري أكثر من 400 تطبيق خبيث متاح على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "آي أو إس" من "آبل" و"آندرويد" من "جوجل"، حيث أوضحت في بيان لها أن "هذه التطبيقات كانت موجودة في "جوجل" و"آبل".

وفي وقت سابق، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" الأمريكية، تيم كوك، عن سبب رفض "آبل" الانضمام إلى "ميتافيرس" قائلا: "أعتقد دائما أنه من المهم أن يفهم الناس ماهية شيء ما، ولست متأكدا من أن الشخص العادي يمكن أن يخبرك ما هو "الميتافيرس".

يشار إلى أن "الميتافيرس" مصطلح أطلقته شركة "ميتا" وهو مشتق من الخيال العلمي، ويشير إلى نسخة افتراضية من إنترنت ثلاثي الأبعاد، يتم الوصول إليه عبر تقنيات غامرة بدلا من شاشات ثنائية الأبعاد.