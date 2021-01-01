أغرب 3 طرق لإنقاص الوزن من غير رجيم



طرق لإنقاص الوزن طرق لإنقاص الوزن



في حين أن ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي سيساعدك بالتأكيد على الحفاظ على لياقتك ، إلا أن هناك طرقًا أخرى غير معتادة لحرق السعرات الحرارية. لن يستغرق معظمهم الكثير من الوقت ، وعند القيام به بانتظام ، سيساعدونك في الحفاظ على لياقتك دون قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية.







1. أخذ حمام ساخن

وفقا لموقع برايت سايد يعد الاستحمام بالماء الساخن طريقة لطيفة للاسترخاء في المساء والتخلص من التوتر. ولكن كما اتضح ، فإن قضاء ما يصل إلى ساعة في الحمام أو الحمام الساخن يمكن أن يخلصك من الوزن الزائد أيضًا. عند الاستحمام بالماء الساخن ، يجب أن يعمل جسمك بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية ، وهذا بدوره يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية. أظهرت الدراسات أن الاستحمام بالماء الساخن لمدة ساعة يمكن أن يحرق 130 سعرًا حراريًا وقد يكون استراتيجية جيدة لفقدان الوزن.

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2. تناول الماء الباردالطريقة التي يتم تناول بها الماء يمكن أن تزيد من حرق السعرات الحرارية فإن إضافة بعض مكعبات الثلج إلى الماء يمكن أن يساعدك في التخلص من بعض الكيلوجرامات و يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك بشكل مؤقت.3. شم الفانيلياإذا شعرت يومًا بأن رائحة كعكات رقائق الشوكولاتة الطازجة يمكن أن تجعلك تكتسبين وزناً ، فسوف تشعرين بالارتياح لمعرفة أن بعض الروائح يمكن أن تساهم بالفعل في إنقاص الوزن. اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين استنشقوا رائحة الفانيليا شعروا برغبة أقل في تناول الحلويات قد تساعد رائحة الفانيليا في سد شهيتك