تكشف فوكسكون عن سيارتها فوكسترون موديل B الكهربائية



فوكسترون B الكهربائية فوكسترون B الكهربائية

كشفت شركة صناعة أشباه الموصلات فوكسكون والتي صنعت هواتف أيفون لشركة أبل لفترة طويلة من الزمن عن سيارتها الإنتاجية الكهربائية فوكسترون موديل B.



في هذا الكشف المبدئي عن السيارة تعرض الشركة ما يمكن أن تقدمه من تصاميم وتقنيات في لمحة سريعة للغاية، تتميز السيارة الكهربائية بتصميم عصري يرتكز على قاعدة عجلات MiH الخاصة بالشركة والتي تختصر اسم “التنقل في تناغم”. ويستحق تصميم السيارة العصري والمميز في نفس الوقت الاحترام.



لعل أبرز ميزة تلفت النظر في الإعلان الأولي عن السيارة هي الصورة المتحركة أسفل المصباح الخلفي، والتي نتوقع أنها ميزة سلامة هي الأولى من نوعها لتنبيه السيارات في القادمة من الخلف لوجود المشاة العابرين أمام السيارة. وسنتعرف على كافة التفاصيل عند الإعلان الكامل عن فوكسترون موديل B بعد أيام.