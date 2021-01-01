ترصد فيراري وثائق داخلية مسربة على الإنترنت



فيراري فيراري

أعلنت شركة فيراري رصدها لتسريب وثائق داخلية على الإنترنت. وقالت أنها ستتخذ كافة الإجراءات المطلوبة لتحديد كيفية حدوث التسريب.



لمحت الشركة إلى أنها لا تشتبه في وجود هجمة سيبرانية، ولم تشهد عمليات الشركة المرتبطة بالإنترنت أي توقف كما لم يلحظ أي نشاط غريب أو فيروسات فدية. من ناحية أخرى تتوقع صحف إيطالية أن الشركة تعرضت لهجمة سيبرانية من عصابة RansomEXX تمكنت من الوصول لأكثر من 7 جيجا بايت من البيانات والوثائق تشمل أوراق بيانات فنية ودليل الإصلاح والصيانة الرسمي للعديد من السيارات.



تزيد بعض التكهنات الإثارة حول الموضوع إذ يتوقع البعض أن الهجمة مرتبطة بتخلي فريق فيراري لسباقات الفورمولا 1 عن رعاية شركة كاسبر سكاي للأمن السيبراني من روسيا إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، مع ذلك لا يمكن التأكد من هذا الأمر في الوقت الراهن دون تحقيقات أو بيانات رسمية.