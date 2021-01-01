تصبح بورش شركة السيارات الأعلى قيمة في أوروبا

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بورش

طرحت بورش أسهمها في سوق البورصة الألمانية طرحاً أولياً الشهر الماضي، وفي غضون أسابيع أصبحت الشركة الأعلى قيمة في أوروبا متفوقة على فولكس واجن.

بقيمة 93 يورو للسهم أو ما يعادل 341 ريال، فإن قيمة بورش الإجمالية تتجاوز ما يعادل 310.4 مليار ريال، في المركز الثاني كأغلى شركة سيارات في أوروبا تأتي فولكس واجن بقيمة تعادل 248.25 مليار ريال وفي المرتبة الثالثة مرسيدس بقيمة تعادل 208.7 مليار ريال.

جدير بالذكر أن بورش حصلت على 19.5 مليار يورو أو ما يعادل 71.21 مليار ريال من الطرح الأولي في سوق الأسهم، وتعود ملكية ما يقاب النصف من هذا المبلغ لشركة فولكس واجن، الشركة المالكة لبورش. وبهذا تصبح بورش خامس أكبر شركة في ألمانيا.

تعد بورش علامة تجارية قوية تقدم خدماتها للعملاء الراغبين في الإنفاق مقابل تجربة مالك متميز تضم شعار بورش وكل ما يأتي معه من خدمات، وبينما تواجه صناعة السيارات تغيرات كبيرة فإن الاكتتاب العام يجب أن يساعد الشركة صناعة على الخروج من الفترة الحالية بقيمة عالية.

المصدر: سعودى شفت

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