تصبح بورش شركة السيارات الأعلى قيمة في أوروبا

طرحت بورش أسهمها في سوق البورصة الألمانية طرحاً أولياً الشهر الماضي، وفي غضون أسابيع أصبحت الشركة الأعلى قيمة في أوروبا متفوقة على فولكس واجن.
بقيمة 93 يورو للسهم أو ما يعادل 341 ريال، فإن قيمة بورش الإجمالية تتجاوز ما يعادل 310.4 مليار ريال، في المركز الثاني كأغلى شركة سيارات في أوروبا تأتي فولكس واجن بقيمة تعادل 248.25 مليار ريال وفي المرتبة الثالثة مرسيدس بقيمة تعادل 208.7 مليار ريال.
جدير بالذكر أن بورش حصلت على 19.5 مليار يورو أو ما يعادل 71.21 مليار ريال من الطرح الأولي في سوق الأسهم، وتعود ملكية ما يقاب النصف من هذا المبلغ لشركة فولكس واجن، الشركة المالكة لبورش. وبهذا تصبح بورش خامس أكبر شركة في ألمانيا.
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