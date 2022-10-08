سعر الذهب في مصر والسعودية اليوم الإثنين

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر، استقرارًا في بداية تعاملات السوق المحلية عقب هدوء ساد أمس الأحد، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية.
أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر
أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر بلغت كتالي:-
سعر الذهب عيار 24 تداول عند 1240 جنيها.
سعر الذهب عيار 21 استقر عند 1085 جنيها.
سعر الذهب عيار 18 وصل إلي 930 جنيها.
سعر الذهب عيار 14 سجل حوالي 725 جنيها.
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