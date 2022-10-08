سعر الذهب في مصر والسعودية اليوم الإثنين

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سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر، استقرارًا في بداية تعاملات السوق المحلية عقب هدوء ساد أمس الأحد، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية.



أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر بلغت كتالي:-



سعر الذهب عيار 24 تداول عند 1240 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 استقر عند 1085 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 وصل إلي 930 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 سجل حوالي 725 جنيها.

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سعر الجنيه الذهب في مصربلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة، نحو 8680 جنيهًا، ولا يشمل هذا السعر المصنعية والضريبة والدمغة.أسعار الذهب اليوم الإثنين في السعوديةجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية كالتالي:-سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 204.3 ريال.سعر جرام الذهب عيار 22 سجل حوالي 187.3 ريال.سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 178.8 ريال.سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلي 153.2 ريال.سعر جرام الذهب عيار 14 تداول عند 119.2 ريال.