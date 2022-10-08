سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022

سعر الدولار
حافظ سعر الدولار اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 على استقراره مع بداية التعاملات الصباحية، حيث وصل داخل البنك المركزي المصري إلى مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع.
ويستعرض “الرئيس نيوز” في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف العملة الأمريكية داخل البنوك، وهي كالآتي.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 19.64 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
وحقق سعر الدولار في المصرف المتحد أمام الجنيه مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
وشهد سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك أبو ظبي التجاري
وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري مستوى صرف أمام الجنيه: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.66 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى صرف أمام الجنيه: 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه عند مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي
وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
ووصل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية مستوى صرف أمام الجنيه: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
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