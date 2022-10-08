سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022



سعر الدولار سعر الدولار

حافظ سعر الدولار اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 على استقراره مع بداية التعاملات الصباحية، حيث وصل داخل البنك المركزي المصري إلى مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع.



ويستعرض “الرئيس نيوز” في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف العملة الأمريكية داخل البنوك، وهي كالآتي.



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 19.64 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

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