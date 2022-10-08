يرفع «بنك مصر» سعر العائد على الشهادات الدولارية

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قرر بنك مصر رفع العائد على شهادات الثبات الدولارية الجديدة لمدة 3 سنوات لتصل إلى 5.30% سنويا و5.25% نصف سنويا و5.20% ربع سنويا و5.15% شهريا بحد أدنى 100 دولار ومضاعفتها



كما قرر البنك تعديل أسعار العوائد الثابتة لشهادة الثبات بالدولار التي يصدرها البنك ومددتها 3 سنوات وكذا شهادة الثبات آجل 5 سنوات وذلك للإصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري ويمكن الادخار فيها من خلال كافة فروع البنك أو من خلال الإنترنت



يأتي هذا بعد أن قرر البنك الأهلي المصري رفع سعر العائد على الشهادات الدولارية لتكون الأعلى في السوق لجذب العملاء ممن لديهم حسابات دولارية

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وقالت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز"، إن البنك المركزي طلب من البنوك في اجتماعه يوم 28 سبتمبر الماضي دراسة رفع العائد على الودائع الدولارية ووضع سقف لتسعير الشهادات الدولارية بما يحفز من جذب حسابات خارجية للاستفادة من سعر العائد خاصة على الودائع طويلة الاجل والشهادات 3 و5 سنوات بقفارق 1% عن متوسطات السعر العالميومن جانبه، اعتبر هاني توفيق الخبير الاقتصادي، تلك التحركات بداية لعودة الطلب على المنتجات الدولاريةوقال توفيق لـ"الرئيس نيوز"، إن ما ينقصها هو توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لطمأنة المتعاملين مع تلك الأدوات.