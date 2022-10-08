يصل قطار محمل بالحبوب الأوكرانية إسبانيا بعد شهرين من إطلاقه

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وصل إلى إسبانيا قطار محمل بالحبوب قادما من أوكرانيا في إطار مشروع تجريبي لاستكشاف ما إذا كان من المجدي استخدام السكك الحديد لشحن المحاصيل مع إغلاق مسارات الشحن البحرية من جراء الحرب.

وتعد أوكرانيا من أكبر الدول المنتجة للحبوب ومن مصدريها الرئيسيين، وعادة ما يتم تصدير المحاصيل بغالبيتها الساحقة من موانئها على البحر الأسود.

لكن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير تسببت باضطرابات كبيرة على صعيد تصدير الحبوب الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.

وفي إطار مشروع تجريبي لاستكشاف جدوى تصدير الحبوب من أوكرانيا بالقطارات، انطلق من مدريد في التاسع من أغسطس قطار شحن تابع لشركة "رينفي" الإسبانية المملوكة للدولة، إلى مدينة خيلم البولندية الواقعة على مقربة من الحدود الأوكرانية.

ويتألف القطار من 25 مستوعبا، كل منها بطول 12 مترا ومحمل بنحو 600 طن من الحبوب الأوكرانية لرحلة عودة إلى برشلونة التي تبعد 2400 كلم عن المدينة البولندية.

ووصل القطار إلى عاصمة إقليم كاتالونيا ليل الخميس بعد توقّفين في لودز في وسط بولندا ودويسبورغ في غرب ألمانيا، وفق بيان لوزارة النقل الإسبانية.

وجاء في بيان الوزارة أن "المشروع يتيح لنا إجراء تحليل للجدوى التقنية والاقتصادية لنقل الحبوب بالقطارات في خطوة مكملة للشحن البحري في فترة مطبوعة بالحرب الدائرة في أوكرانيا".
وتابعت الوزارة "لقد بيّنت المبادرة أنه في السياق الحالي، يتطلب النقل بالقطارات لمسافات طويلة جهدا تنسيقيا كبيرا بين مختلف اللاعبين المشاركين في العملية".

وفي 22 يوليو، وقّعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركيا لرفع الحصار البحري الذي تفرضه موسكو، بما يتيح تصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية، وبالتالي المساهمة في تجنّب أزمة غذاء عالمية.

مذّاك أبحرت من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود عشرات السفن المحمّلة بمنتجات أغذية زراعية.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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