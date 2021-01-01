

حروق الشاي الساخن للأطفال حروق الشاي الساخن للأطفال

يستمتع صغيرك باكتشاف ما حوله، ولكن للأسف الشديد أثناء فضوله قد يحرق يديه المتجولين من خلال لمس الأشياء الساخنة لا سيما الشاي أو الماء الساخن، وهنا تحدث الفاجعة التي تتطلب الإتيان بحلول فورية لإنقاذ الموقف ومنع حدوث أي مضاعفات خطيرة، لذا في التالي سنذكر أبرز طرق علاج حروق الشاي الساخن للأطفال.



دومًا ما تصرخ الأم في وجه صغارها قائلة: «اخرجوا من المطبخ» خشيةً من وقوع الماء الساخن عليهم وإصابتهم بحروق سواء كانت طفيفة أو شديدة، وأحيانًا ما تنتبه الأم ويشاء القدر ويصاب الطفل بحروق الشاي فيصيبها حالة من الهلع والخوف وقد تفعل أشياء قد تزيد الأمر سوءًا، ولكن سنوضح أبرز الحلول الصائبة التي يمكن اتباعها في مثل هذه المواقف:



تبليل الحرق

من أسهل الطرق وأفضلها على الإطلاق بمجرد وقوع الشاي الساخن على الطفل هو تبليل الحرق من خلال وضع مزيد من الماء البارد على المنطقة المصابة قرابة عشر دقائق، وبالتالي المساهمة في التخفيف من شدة الألم الواقع وأي تورم متوقع حدوثه، مع الحرص على تجنب تطبيق الثلج على المنطقة التي تعرضت للحرق أو فرك الحرق، بالإضافة إلى أنه إذا تم تكون بثور أو فقاعات لا ينبغي التخلص منها، لمنع تفاقم الإصابة وزيادة فرصة العدوى.

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استعمال الضماداتمن طرق علاج حروق الشاي الساخن للأطفال الأخرى هي تغطية المنطقة المصابة بالحرق بقطعة نظيفة من الشاش أو ضمادة، مع مراعاة عدم التصاقها بالجلد المحروق، بغية المساهمة في تقليل فرص الإصابة بالعدوى وتخفيف الألم الطارئ على الطفل، ويجب التنويه إلى أمر يكاد يغفل الجميع عنه وهو إيلاء الاهتمام البالغ بتنظيف المنطقة المحروقة بمزيد من الماء والصابون مع الحرص الشديد على عدم تطبيق أي كريمات أو مراهم إلا إذا أمر الطبيب بذلك.بخلاف ذلك لا بد من الابتعاد عن تطبيق أي مواد أخرى كالسمن أو الشحوم لعدم إصابة الطفل بالعدوى، وعلى أية حال هناك بعض الأمور التي ينبغي الانتباه لها في حال تغطية الجرح بالضمادة، وهي كما يلي:لا بد من تغيير الضمادة كل 5 أيام، وإذا كان الطبيب له رأي آخر، فيجب اتباع ما يمليه عليك حتى يتعافى طفلك وعدم إصابة الحرق بالعدوى.إذا تبللت الضمادة من أي سوائل أو اتسخت من القيء أو البول مثلًا، فيجب تغييرها على الفور، أما الضمادات غير النظيفة والجافة واتسخت من جراء لعب الطفل، فلا قلق منها.ضرورة إبقاء الضمادة جافة والحرص على استعمال إسفنجة عند الاستحمام.التعامل مع الملابس المحترقةأحيانًا قد يحدث ما لا يتوقع حدوثه وهو التصاق ملابس الطفل بالجلد، ويصبح الوضع غير مبشر، ولكن يمكن علاج حروق الشاي الساخن للأطفال بشكل صحيح من خلال قص الملابس المحيطة بالمنطقة التي تعرضت للحرق وإبقاء المنطقة المصابة كما هي، والابتعاد تمامًا عن محاولة إزالة الملابس، وجدير بالذكر أن هذه الحالة تستدعي العناية الطبية في الحال.تخفيف الألمبالطبع سيشتد الألم على الطفل بمجرد وقوع الشاي الساخن عليه، لذا لا بد من تقليل الألم الذي ينتابه، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق إعطائه بعض مسكنات الألم التي تناسب سنه والتي لا تتطلب إلى وصفة طبية، ويعد الباراستيمول والإيبروفين أمثلة لهذه المسكنات، مع الحرص على اتباع الجرعة المقررة والمرفقة على علبة الدواء، وإذا لم يسبق للطفل تناوله فيجب استشارة الطبيب، يمكن تقليل الألم بتقنية أخرى وهي رفع الساق أو الذراع إذا كانوا هم المناطق المصابة بالحرق، إذ إن هذه الوضعية تخفف من الشعور بالألم.علاج حروق الشاي الساخن للأطفال بطرق طبيعيةدومًا ما تزخر الأعشاب الطبيعية بفوائد مكنونة، يمكن الاستفادة منها في علاج الشاي الساخن للأطفال وذلك على النحو التالي ذكره:نبتة الصباريأتي الصبار على رأس قائمة العلاجات الطبيعية العشبية التي يمكن من خلالها التئام حروق الشاي الساخن، إذ تقلل من الألم الطارئ بشكل ملحوظ والحد من وجود تقرحات وندوب، ولكي يتم تحقيق أقصى استفادة، لا بد من تطبيق طريقة صحيحة وهي وضع الصبار على موضع الحرق مرتين يوميًا لحين التئام الحرق.العسلبما أن العسل مضاد طبيعي للالتهابات والفطريات والبكتيريا، فإنه يلعب دورًا حيويًا في علاج حروق الشاي الساخن للأطفال، إذ يسهم بشكل ملحوظ في الشفاء العاجل وتقليل شدة الألم.النعناعمن الشائع عن النعناع أنه من العلاجات العشبية التي تهدئ الأعصاب، ولكن ما يجهله الكثيرون هو استخدام مستخلص زيت النعناع كمسكن للألم ونخص بالذكر هنا تلك الناجم عن حروق الشاي الساخن.الفانيلياعلاج آخر من علاجات الشاي الساخن للأطفال، إذ تعد الفانيليا من ضمن المواد الطبيعية التي تقلل من حدة الألم، ناهيك عن قدرتها على الشفاء السريع، باستخدام كرة قطنية نظيفة ومن ثم وضع مستخلص الفانيليا على مكان الحرق، ويكمن السبب في نجاح الفانيليا في التئام الحرق هي تبخر نسبة الكحول التي تتضمنها الخلاصة إلى تهدئة وتبريد الحرق.الخلقد يكون غريبًا عليك إدراج الخل ضمن طرق علاج حروق الشاي الساخن للأطفال، ولكن ثبت أن الخل يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة ومواد أخرى من شأنها تطهير الحروق من أي بكتيريا أو فطريات وفي الوقت ذاته تسكين الألم، يمكن باستخدام قطنة ومن ثم غمسها في الخل تطهير الجرح.متى ينبغي استشارة الطبيب؟إذا كان الحرق طفيفًا ولم يتطلب العناية الطبية، فقد تجدي العلاجات السابقة نفعًا كبيرًا في الشفاء العاجل، ولكن ثمة عدد من الحالات التي تتطلب إلى تدخل مختصين، ويمكن معرفتهم من خلال الأعراض الطارئة عليهم والتي تتضمن ما يلي:في حال وجود انتفاخ واحمرار في المناطق المحيطة بالحرق.ينبغي الذهاب إلى طبيب مختص إذا كانت هيئة الحرق لا يمكن رؤيتها أو الشكل العام له سيء جدًا حتى ولو لم يظهر الطفل أي شعور يعبر عن ذلك.في حال كان الحرق انتاب منطقة كبيرة من الجسم.إذا لاحظت وجود إفرازات في المنطقة المصابة بالحرق.إذا أصيب الطفل بحرق وارتفعت درجة حرارته عقب الإصابة، أو في حال حدوث غثيان وقئ.اقرأ أيضًا: يجب إخبار الطبيب عن أي أدوية يتم تناولهاختامًا… تعد حروق الشاي الساخن من أكثر الحوادث الشائعة المؤلمة، حتى الحروق البسيطة قد تسبب ألمًا لبعض الوقت، لذا فإن أفضل علاج حروق الشاي الساخن للأطفال هو تشغيل الماء البارد في أسرع وقت ممكن قرابة عشر دقائق على أقل تقدير، إذ لها أثر عظيم في تبريد الجلد وتقليل الألم الناجم، كما أن اتباع هذا العلاج الفوري يقلل من فرص حدوث مضاعفات خطيرة لا يحمد عقباها، بالتأكيد بجانب الحلول المجدية التي ذكرناها آنفًا.