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تتساءل ما هي المادة التي تمنع تخثر الدم حتى تحاول السيطرة على مرض سيولة الدم أو ما يُسمى الهيموفيليا؟ تابعنا في السطور التالية من هذا المقال لنوضحها لك، فضلًا عن عرض بعض النصائح المهمة حول هذا المرض.



المادة التي تمنع تخثر الدم

إذا كنت ترغب في معرفة الأدوية التي تستخدم في علاج الهيموفيليا أو سيولة الدم، فمن هذه الأدوية أدوية عامل التخثر المعدلة وراثيًا: والتي تعمل على منع وعلاج النزيف لفترة طويلة، وتؤخذ عن طريق أنبوب يثبت على الوريد، ويتم ذلك عادة عن طريق الحقن في وريد الشخص أو تحت الجلد.

ولكن احذر من تناول أي دواء لعلاج الهيموفيليا دون الرجوع إلى الطبيب المختص حتى لا يتفاقم المرض.

وبعدما أوضحنا المادة التي تمنع تخثر الدم.. تابعونا في السطور التالية من هذا المقال لنعرض لكم بعض النصائح المهمة.. يمكنكم كذلك الاطلاع إلى: أعراض ارتفاع سيولة الدم



نصائح لتجنب تخثر الدم

عرضت وزارة الصحة السعودية بعض النصائح للمصابين بمرض الهيموفيليا (سيولة الدم) عبر موقعها الرسمي، والتي قد تساعد في السيطرة على هذا المرض، وتجنب سيولة الدم، منها:

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ابتعاد الأطفال تمامًا على أي شيء قد يؤدي إلى إصابتهم وحدوثنزيف لهم، مثل الابتعاد عن المعدات والأدوات المتواجدة في المنزل أوفي أي مكان آخر والتي قد تؤدي إلى إصابتهم بجروح، كما يمكن أنتجعل طفلك يرتدي خوذة واقية وملابس حماية أخرى للركب والأكواعللحد من الإصابات الناجمة عن اللعب عند الأطفال.تجنب زيادة الوزن والحفاظ على وزن صحي لحماية المفاصل.من الضروري على المريض أو من هم حوله معرفة وقت حدوث النزيف فيمرحلة مبكرة، مع الحرص على أخذ عنصر التخثر قبل أن يتأثر المفصل، وأن يكون علاج نزيف المفصل تحت إشراف الطبيب؛ إذ يزود المصاب بعامل التخثر بأسرع وقت.من المهم ممارسة الرياضة، ولكن بعد استشارة الطبيب المختصحول الرياضة الأنسب لحالتك.نستكمل معكم النصائح في السطور التالية من هذا المقال.طرق تجنب مخاطر الهيموفيلياالحرص على إخبار جميع من يتعاملون مع الطفل بأنه مصاب بمرض الهيموفيليا،كما يمكنك وضع سوارًا له مكتوب عليه هذا.على المريض أن يخبر الطبيب المختص قبل الخضوع لأية عملية جراحية.تجنب تناول أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب المختص، وبالأخصالأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (مسكن للآلام) مثل: الأسبيرين، والإيبيبروفين، والديكلوفيناك، وكذلك مضادات الاكتئاب، مثل: الفلوكستين،ومضادات التجلط وزيادة سيولة الدم، مثل: الكلوبيدوجريل والوارفرين؛ فقديؤثر بعضها في قدرة الدم على التجلط وزيادة حدة النزيف.استشر الطبيب عن طريقة فحص طفلك باستمرار والتعرف على علامات النزيف.الابتعاد عن أية رياضة أو أنشطة قد تؤدي إلى إصابات ونزيف، ولكن هذالا يمنع ضرورة ممارسة الطفل لرياضة ما؛ للحفاظ على مرونة العضلاتوتقوية المفاصل، ولكن بعد استشارة الطبيب المختص.جميع المعلومات المذكورة في هذا المقال هي فقط مجرد معلومات تعريفية عن المرض، ولا تغني مطلقًا عن ضرورة استشارة الطبيب المختص؛ حتى أن تشابه أعراض هذا المرض بما تشعر به بنسب كبيرةلا تعني صحة التشخيص؛ فهو أمر يعلمه الطبيب فقط؛ فقد تتشابه أعراض العديد من الأمراض.