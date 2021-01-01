المأكولات التى تساعد على سيولة الدم

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تبحث عن مأكولات تساعد على سيولة الدم حتى تتجنبها لأنك مصاب بمرض الهيموفيليا؟ تابعنا في السطور التالية من هذا المقال لنعرضها لك، فضلًا عن عرض بعض المعلومات الأخرى التي قد ترغب في معرفتها عن هذا المرض.



مأكولات تساعد على سيولة الدم

من الأطعمة التي قد تساعد على سيولة الدم: التوت، والثوم، والطماطم، والبصل، والفلفل الحار.

وعلى مريض الهيموفيليا أو سيولة الدم الابتعاد عن هذه المأكولات قدر الإمكان، أو تناولها حسبما يصف الطبيب المختص؛ فتحدث سيولة الدم عند نقص أو غياب أحد عوامل التجلط؛ فيحدث نزيف للشخص المصاب لوقت أطول من الشخص غير المصاب.

ونعرض لك أعراضها في السطور التالية، وكذلك بعض النصائح المهمة للمصابين بها.. يمكنك كذلك الاطلاع على: مشروبات تقلل سيولة الدم إليك أبرزها

ما هي أعراض سيولة الدم

-توقف النزيف.

-تورم وألم في المفاصيل.

-شعور بالحرارة في المفاصل.

-نزيف بعد الختان.

-ظهور نزيف في رأس الرضيع بعد الولادة.

-نزيف متكرر في الأنف.

-دم في البول أو البراز.

-حدوث نزيف بعد أخذ اللقاح.

-نزيف في الفم واللثة خاصة عند خلع الأسنان أو سقوطها من تلقاء نفسها.

-كدمات تكون عبارة عن نزيف داخلي يتسبب في تراكم الدم في منطقة ما.

وتختلف شدة هذه الأعراض من خفيفة إلى شديدة تبعًا لعوامل التجلط.

ننصحك عند ظهور أي عرض من الأعراض المذكورة في الأعلى بسرعة التوجه إلى الطبيب المختص؛ لتجنب المضاعفات.

طرق تجنب مخاطر سيولة الدم

عرضت وزارة الصحة السعودية بعض النصائح للمصابين بمرض الهيموفيليا (سيولة الدم) عبر موقعها الرسمي، منها:



ابتعاد الأطفال تمامًا على أي شيء قد يؤدي إلى إصابتهم وحدوث

نزيف لهم، مثل الابتعاد عن المعدات والأدوات المتواجدة في المنزل أو

في أي مكان آخر والتي قد تؤدي إلى إصابتهم بجروح، كما يمكن أن

تجعل طفلك يرتدي خوذة واقية وملابس حماية أخرى للركب والأكواع

للحد من الإصابات الناجمة عن اللعب عند الأطفال.

من المهم ممارسة الرياضة، ولكن بعد استشارة الطبيب المختص

حول الرياضة الأنسب لحالتك.

تجنب زيادة الوزن والحفاظ على وزن صحي لحماية المفاصل.

من الضروري على المريض أو من هم حوله معرفة وقت حدوث النزيف في

مرحلة مبكرة، مع الحرص على أخذ عنصر التخثر قبل أن يتأثر المفصل، وأن يكون علاج نزيف المفصل تحت إشراف الطبيب؛ إذ يزود المصاب بعامل التخثر بأسرع وقت.

نستكمل معكم النصائح في السطور التالية من هذا المقال.

كيفية تجنب مخاطر سيولة الدم

على المريض أن يخبر الطبيب المختص قبل الخضوع لأية عملية جراحية.

تجنب تناول أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب المختص، وبالأخص

الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (مسكن للآلام) مثل: الأسبيرين، والإيبيبروفين، والديكلوفيناك، وكذلك مضادات الاكتئاب، مثل: الفلوكستين،

ومضادات التجلط وزيادة سيولة الدم، مثل: الكلوبيدوجريل والوارفرين؛ فقد

يؤثر بعضها في قدرة الدم على التجلط وزيادة حدة النزيف.

استشر الطبيب عن طريقة فحص طفلك باستمرار والتعرف على علامات النزيف.

الابتعاد عن أية رياضة أو أنشطة قد تؤدي إلى إصابات ونزيف، ولكن هذا

لا يمنع ضرورة ممارسة الطفل لرياضة ما؛ للحفاظ على مرونة العضلات

وتقوية المفاصل، ولكن بعد استشارة الطبيب المختص.

الحرص على إخبار جميع من يتعاملون مع الطفل بأنه مصاب بمرض الهيموفيليا،

كما يمكنك وضع سوارًا له مكتوب عليه هذا.

جميع المعلومات المذكورة في هذا المقال هي فقط مجرد معلومات تعريفية عن المرض، ولا تغني مطلقًا عن ضرورة استشارة الطبيب المختص؛ حتى أن تشابه أعراض هذا المرض بما تشعر به بنسب كبيرة

لا تعني صحة التشخيص؛ فهو أمر يعلمه الطبيب فقط؛ فقد تتشابه أعراض العديد من الأمراض.

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وإلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، وعرضنا لكم العديد من المعلومات عن: مأكولات تساعد على سيولة الدم.. آملين أن نكون قد قدمنا لكم ما تبحثون عنه.. إذا كنتم ترغبون في معرفة شيء آخر عن هذا المرض، شاركونا إياه في التعليقات في الأسفل؛ لنعرضه لكم فيما بعد.. يمكنكم كذلك معرفة المزيد من المعلومات عن: سيولة الدم