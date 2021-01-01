مدرب كاراكاس الفنزويلي : سامسون أكينولا لاعب الزمالك الجديد يمتلك موهبة كبيرة

تحدث فرانشيسكو ستيفانو، المدير الفني لفريق كاراكاس الفنزويلي، والمدرب السابق لسامسون أكينولا لاعب الزمالك الجديد، عن سامسون الذي انضم حديثا إلى القلعة البيضاء.
قال فرانشيسكو في تصريحاته عبر زووم برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سعيد للغاية بالنسبة لسامسون أكينولا، فهو لاعب يمتلك موهبة كبيرة ويحب بذل المجهود الكبير في المران ويتطور أدائه داخل الملعب من مباراة لأخرى".
أضاف: "هو لاعب مهم للغاية ويستطيع التأقلم على اللعب في مصر، وهو لاعب كبير على المستوى الشخصي والاحترافي".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!