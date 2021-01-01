مدرب كاراكاس الفنزويلي : سامسون أكينولا لاعب الزمالك الجديد يمتلك موهبة كبيرة



سامسون أكينولا سامسون أكينولا

تحدث فرانشيسكو ستيفانو، المدير الفني لفريق كاراكاس الفنزويلي، والمدرب السابق لسامسون أكينولا لاعب الزمالك الجديد، عن سامسون الذي انضم حديثا إلى القلعة البيضاء.



قال فرانشيسكو في تصريحاته عبر زووم برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سعيد للغاية بالنسبة لسامسون أكينولا، فهو لاعب يمتلك موهبة كبيرة ويحب بذل المجهود الكبير في المران ويتطور أدائه داخل الملعب من مباراة لأخرى".



أضاف: "هو لاعب مهم للغاية ويستطيع التأقلم على اللعب في مصر، وهو لاعب كبير على المستوى الشخصي والاحترافي".

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وواصل: "سامسون كان يتطلع لفرصة أفضل وبحث عن فرصة مناسبة له وأنا لا يمكنني كمدرب أن أقف أمام حلمه سيكون سامسون لاعبا مهما بالنسبة للزمالك".وتابع: "سامسون يملك العديد من المميزات، يستطيع أن يضرب الدفاعات ويستغل المساحات خلف دفاع كل منافس، كما أنه يلعب بكلتا القدمين اليُمنى واليسرى".ورد مدرب سامسون السابق على بعض الانتقادات التي تعرض لها اللاعب بسبب قصر قامته والشكوك التي أثارت حول إجادته للرأسيات قائلا: "سامسون لاعب قوي في الألعاب الهوائية، ولاعب متكامل، وتوقعاتي تكمن في نجاح اللاعب مع الزمالك".