عضو مجلس إدارة الزمالك : انتقادات نداي مبالغ فيها.. ولا مشكلة مع إمام عاشور

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صورة الخبر: جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك
جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك


تحدث جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك عن مباراة الزمالك ضد فلامبو والانتقادات التي واجهها الوافد الجديد إبراهيما نداي بسبب إهدار الفرص.

وقال عبد الحميد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "استحوذنا بنسبة كبيرة ولكن الاستحواذ ليس كل شيء وليس هو ما يجلب الفوز".

وأضاف "أذكركم بمباراة بيراميدز في الدوري، استحوذ الخصم كثيرا وفزنا وكانت من أهم محطات الفوز بالدوري".

وأوضح "كان من الممكن أن نسجل أكثر ولكن لن ألوم اللاعبين على غياب التوفيق".

وتابع عبد الحميد "تعاقدنا مع صفقات مميزة. أقول لمن ينتقد إبراهيما نداي من جماهير الزمالك إنه وصل كثيرا للمرمى اليوم ولعب بشكل إيجابي".

وواصل "أيضا شباب الزمالك الآن أصبحوا من النجوم. لولا هؤلاء الشباب ربما ما كان الزمالك ليتمكن من استكمال مشواره في البطولات التي فاز بها".

وعن غياب إمام عاشور عن المباراة أوضح "لا توجد أي مشكلة أو أمور خاطئة معه. من الممكن أن يكون المدرب يريد تجربة محمد أشرف روقا أو منح الفرصة للاعبين بصورة عامة".
وفاز الزمالك على فلامبو بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: filgoal

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