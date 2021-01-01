تفاصيل .. ميجان ميركل تحرج الملك تشارلز



ميجان ميركل تحرج الملك تشارلز ميجان ميركل تحرج الملك تشارلز



أوضح كتاب يتناول الحياة الملكية وما يدور خلف جدران القصر الملكي أن زوجة الأمير هاري ميجان ماركل ، دوقة ساسكس فاجأت الملك تشارلز بردها غير العادي على عرضه الكريم بالسير بها خلال حفل زفافها.



بقيت ميجان ماركل في حفل زفافها دون أن يرافقها أحد لأميرها وزوجها المستقبلي ، بعد أن انسحب والدها توماس ماركل من حفل الزفاف قبل أقل من أسبوع من حفل الزفاف.



في ذلك الوقت ، عرض والد زوج ميجان المستقبلي الملك الحالي تشارلز ، التدخل لإخبار زوجة ابنه أنه سيشرفها بمرافقتها إلى مذبح الكنيسة ، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

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لكن وفقًا لكتاب ، كان رد ميجان ماركل على هذه البادرة غير متوقع إلى حد ما من قبل أمير ويلز آنذاك وهو الملك تشارلز، حيث قال الكاتب روبرت هاردمان ، الذي كتب في Queen of Our Times:" كان ردها وفقًا لأحد الأصدقاء ، لم يكن تمامًا كما كان يتوقعه، فقد سألته، هل يمكننا أن نلتقي في منتصف الطريق؟".وأضاف الكاتب:"كان هذا مؤشرًا على أن هذه لم تكن عروسًا خجلاً ، بل كانت امرأة واثقة من نفسها ومستقلة مصممة على الدخول بمفردها"، عقدت ميجان قرانها مع نجل الملك الأصغر الأمير هاري في عام 2018 في حفل زفاف مذهل مرصع بالنجوم في وندسور.كان ذلك اليوم عبارة عن حفل زفاف خيالي من جميع النواحي ، وصولاً إلى فستان العروس المذهل من جيفنشي ، لكن الجدل الذي أجرته عائلة ماركل أفسد الفترة التي سبقت هذا اليوم الكبير.وتعرض والد العروس لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام البريطانية بعد أن ألقي القبض عليه لإطلاقه صوراً لنفسه وهو يستعد لليوم الكبير مع المصورين البريطانيين. بعد فترة وجيزة ، أصيب الرجل البالغ من العمر 71 عامًا والذي اعترف لاحقًا بأن الصور كانت خطأ ، بنوبة قلبية نقلته إلى المستشفى.قاده هذا إلى الانسحاب من حضور حفل الزفاف ومشي ابنته في كنيسة سانت جورج لأنه لم يرغب في إحراجها أو إحراج العائلة المالكة.