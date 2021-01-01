قرعة الموسم الجديد .. الأهلي والإسماعيلي يفتتحان الدوري المصري.. والزمالك يتحدى سموحة

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صورة الخبر: الدوري المصري
الدوري المصري

أسفرت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2022-2023، عن مواجهة مثيرة في افتتاح المسابقة بين الأهلي والإسماعيلي، فيما يلعب الزمالك حامل اللقب ضد سموحة السكندري، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وحددت القرعة غير الموجهة، التي أقيمت اليوم الأحد في أحد فنادق القاهرة، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لتقام في الجولة الـ14 من المسابقة المحلية.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الـ11، بينما يلتقي الزمالك مع بيراميدز بالجولة الثالثة من المسابقة، وتقام مباراة الأهلي مع المصري في الجولة الـ12 من بطولة الدوري.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

إنبي بيراميدز
الإسماعيلي الأهلي
أسوان الاتحاد السكندري
المقاولون العرب غزل المحلة
حرس الحدود فيوتشر
البنك الأهلي فاركو
الزمالك سموحة
المصري سيراميكا كليوباترا
الداخلية طلائع الجيش

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية زيادة عدد الجماهير في الدوري الجديد، بحيث يحضر 6 آلاف مشجع في كل مباراة.

المصدر: kooora

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