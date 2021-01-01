بعد خروجها من المستشفى .. أول صورة لـ عروس الإسماعيلية



أول صورة لـ عروس الإسماعيلية أول صورة لـ عروس الإسماعيلية



تصدرت عروس الإسماعيلية تريند السوشيال ميديا، لتاني مرة من يوم زفافها وانتشار فيديو ضربها في الشارع بفستان الفرح.



وقد تداول مستخدمو الفيسبوك ، صور العروسة من أول يوم بزفافها وظهورها بالفوتوسيشن وفيديو بمنزل زوجها والذي برر فيه الضرب وقال الأهل بيحبو بعض من زمان.



ولكن أصبحت العروسة اليوم أصبحت تريند هذه المرة بعد ضربها وسحلها وتحرير محضر لزوجها بعد 8 شهور من زواجها .

قد يعجبك أيضا...

وقد أثارت صورة العروسة بعد خروجها من المستشفي وتحرير المحضر جدلا كبيرا بسبب تحول شكلها بعد الزواج واليكم الصورة…وكانت حررت الزوجة الشهيرة بـ عروس الإسماعيلية في واقعة الاعتداء عليها بفستان الفرح لحظة خروجها من الكوافير في الشارع، محضرا رسميا بقسم شرطة ثان، ضد زوجها بعد شهور من الزواج.اتهمت عروس الإسماعيلية زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا فيديو، قبل شهور، لاعتداء شخص على عروس الإسماعيلية بشكل وحشي خلال اصطحابه لها من مركز تجميل بشارع السلطان حسين.وقال شاهد عيان من أصحاب المحال التجارية: «احنا طلعنا على صراخ عروس الإسماعيلية واتفاجئنا بضربها بشكل صعب ووجود آثار دم على الفستان والعريس بيحاول يدخلها العربية بالعافية».وتابع أن سيارة الشرطة وصلت إلى المكان وتم اصطحابهما إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية، ولم تحرر عروس الإسماعيلية حينها محضرا لزوجها وتوجها إلى القاعة لإتمام الفرح.الجدير بالذكر أن ردود الأفعال على ما حدث مع عروس الإسماعيلية كانت قد أنهالت حينها، وأبرزها كان ما قالته صابرين جابر، الاستشاري الأسرى، إن الزواج عبارة عن شركة، لا تحكمها الأمور المادية فقط، بل هي ممزوجة بالمشاعر والأحاسيس بين الزوجين، موضحة أن أهم مقومات تلك الشراكة هي الاحترام، والود، والمشاعر، والتفاهم، والحب.وأضافت صابرين جابر، خلال استضافتها في برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن أهم أضلاع تلك الشراكة هو الاحترام، وهو أهم من الحب، وتابعت: "الفقير هو من يفتقر للأدب والأخلاق".