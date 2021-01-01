حسم الجدل بشأن صلاحية شهادات الميلاد والوفاة

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صورة الخبر: تحديد صلاحية إصدارات الأحوال المدنية
تحديد صلاحية إصدارات الأحوال المدنية


نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحديد صلاحية إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر فقط، وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء.

وأكد أنه لا صحة لتحديد مدة صلاحية لكافة إصدارات الأحوال المدنية أو إلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن كافة إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها.

ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث عدا "القيد العائلي"، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

المصدر: elbalad

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