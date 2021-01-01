قرارات جديدة لرئيس الوزراء تنشر الجريدة الرسمية



رئيس الوزراء رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية عددا من قرارات رئيس مجلس الوزراء في عددها الصادر اليوم .



حيث نشرت قرار رقم 2960 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 68.500 م² ناحية قرية الدوير – زمام قرية أم دومة – التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما - بمحافظة سوهاج ، بالمجان ، لإقامة وحدة ذبيح (سلخانة) عليها.



كما نشرت قرار رقم 2961 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 162م² الكائنة ناحية قرية توشكى غرب – التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة -محافظة أسوان – بالمجان ، لإقامة مكتب تموين .

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وقرار رقم 2962 لسنة ??22 بتخصيص قطعة أرض من أمـلاك الدولة الخـاصـة بمساحة 573.52م ² الكائنة بـشـارع رايـل بمنطقـة عـين حـلـوان - حي حـلـوان -محافظة القاهرة ، لإقامة مسجد عليها.ونشرت الجريدة قرار رقم 2963 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 435 م ² ضمن ترعة شطورة الملغاة ، زمام قرية مشطا - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما -محافظة سوهاج ، بالمجان ، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.ونشرت قرار رقم 2964 لسنة 2022 بتـخـصـيـص قـطـعـة أرض مـن أمـلاك الـ الـدولـة الخـاصـةبمساحة ????,16 م² ناحية قرية بساط كـريـم الـديـن – التـابعـة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين - محافظة الدقهلية ، لإقامة ملعب كرة قدم عليها.وقرار رقم 2965 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 223م ² الكائنة بجوار مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية ، شارع الفيروز - حي المرج ، محافظة القاهرة ، لإقامة مقر للإدارة التعليمية بحي المرج عليها .وقرار رقم 2966 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 385.98 م²ناحية قرية حجازة قبلى - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص - محافظة قنا ،بالمجان ، لإقامة وحدة إطفاء عليها.ونشرت الجريدة قرار رقم 2967 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م² ناحية عزبة كوم الرمل بقرية الجفادون – زمام قرية دلهانس – التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، محافظة بني سويف، بالمجان، لإقامة مركز شباب عليها.وقرار رقم 2968 لسنة 2022 بتـخـط قطعة أرض من أمـلاك الـدولـة الخـاصـة بمساحة 3894 م مدينة المنزلة - محافظة الدقهلية ، بالمجان ، لإقامة مكتب ،لهيئة الاستخبارات العسكرية عليها .