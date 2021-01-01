فيديو .. كورونا يضرب العالم من جديد بـ 3 متحورات



كورونا يضرب العالم كورونا يضرب العالم





قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة والحساسية تعليقًا على تزايد الدعوات عالميًا لـ "جرعة داعمة" بعد انتشار متحور جديد من كورونا، :"متخافوش"، موضحًا أن مصر نجحت من قبل في إدارة أزمة كورونا بكل كفاءة من قبل ولكن هذا لايمنع أهمية تلقي اللقاحات للوقاية ضد فيروس كورونا ومتحوراته.



وأضاف "بدران" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن تلقي اللقاحات يمثل أهمية كبيرة، حيث من المتوقع زيادة أعداد إصابات كورونا الجديدة، واصفًا الوضع بأنه حرب ويجب التسلح فيها باللقاحات لمواجهة الفيروس.

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وأوضح أن الدولة توفر الجرعات التعزيزية مجانًا ويجب الحصول عليها لتعزيز المناعة المجتمعية من جديد، لافتًا إلى أن متوقع ظهور 3 متحورات جديدة وليس واحدًا كما يعتقد البعض، مؤكدًا أن الكورونا مستمرة للأبد وسيكون لها طفرات جديدة ولذلك يجب الاستعداد لها من الآن.وأشار إلى أن انخفاض درجة حرارة الجو ودخول فصل الشتاء يعمل زيادة فترات بقاء الفيروس على الأسطح، ويساهم أيضًا في قلة المناعة وخاصة مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.ونوه بأهمية تلقي لقاح الأنفلونزا في هذه الفترة، حيث يساهم تلقيها في تغير مسار الكورونا والحد من المضاعفات التي تستدعي دخول المستشفى.