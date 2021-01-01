فيديو .. كورونا يضرب العالم من جديد بـ 3 متحورات

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة والحساسية تعليقًا على تزايد الدعوات عالميًا لـ "جرعة داعمة" بعد انتشار متحور جديد من كورونا، :"متخافوش"، موضحًا أن مصر نجحت من قبل في إدارة أزمة كورونا بكل كفاءة من قبل ولكن هذا لايمنع أهمية تلقي اللقاحات للوقاية ضد فيروس كورونا ومتحوراته.
وأضاف "بدران" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن تلقي اللقاحات يمثل أهمية كبيرة، حيث من المتوقع زيادة أعداد إصابات كورونا الجديدة، واصفًا الوضع بأنه حرب ويجب التسلح فيها باللقاحات لمواجهة الفيروس.
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