اكتشف علامات الانفجار والتضخم .. أعراض تلف الطحال



أعراض تلف الطحال أعراض تلف الطحال



رغم من أنه من الأمراض الشائعة بشكل ليس قليلا، إلا أن الكثير منا لا يعرف أعراض تلف أو انفجار الطحال وعندما يشعر بالألم يظن أن هناك مشكلة صحية أخرى ويتناول علاجات طبيعية غير مناسبة.



لذا من المهم معرفة أعراض تلف أو انفجار الطحال كأحد المعلومات الطبية التى يجب أن يعلمها الجميع عن المشكلات الصحية لا كتشافه بسرعة وعلاجه بشكل أفضل.



ومن أشهر أعراض الطحال هى وجود ألم خلف الضلوع اليسرى، وقد يكون مؤلمًا عند لمس المنطقة، ويمكن أن يكون هذا علامة على وجود تلف في الطحال أو تمزقه أو تضخمه.

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وقدم موقع “hns” مجموعة من أعراض الطحال سواء كان يعاني من التضخم أو الانفجار.طحال تالف أو منفجريمكن أن يتلف الطحال أو قد ينفجر بعد التعرض لإصابة، مثل ضربة في البطن أو حادث سيارة أو حادث رياضي أو كسر في الأضلاع، ويمكن أن يحدث التمزق فور الإصابة أو قد يحدث بعد أسابيع من الإصابة.أعراض الطحال المنفجر ، هي:ألم خلف الضلوع اليسرى عند لمس هذه المنطقة.الدوخة وسرعة ضربات القلب (علامة على انخفاض ضغط الدم الناجم عن فقدان الدم).في بعض الأحيان، إذا استلقيت ورفعت ساقيك، يمكنك أن تشعر بالألم عند طرف كتفك الأيسر.يُعد تمزق الطحال حالة طبية طارئة، حيث يمكن أن يسبب نزيفًا يهدد الحياة.تضخم الطحاليمكن أن يتورم الطحال بعد الإصابة، ويمكن أن يتضخم أيضًا نتيجة لحالة صحية، مثل تليف الكبد أو اللوكيميا أو التهاب المفاصل الروماتويدي.ويجب العلم أن تضخم الطحال فى بدايته لا يسبب أعراضًا فى كل الحالات، خلاف ذلك، ابحث عن أعراض الطحال الملتهب والمتضخم التالية:الشعور بالشبع بسرعة كبيرة بعد تناول الطعام (تضخم الطحال يمكن أن يضغط على المعدة).الشعور بعدم الراحة أو الألم خلف ضلوعك اليسرى.فقر الدم والتعب.التهابات متكررة.نزيف سهل.يمكن للأطباء في كثير من الأحيان معرفة ما إذا كنت مصابًا بتضخم الطحال عن طريق تحسس بطنك، ويمكن أن يؤكد فحص الدم أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي التشخيص.لا يتم استئصال الطحال عادة إذا كان متضخمًا. بدلاً من ذلك، ستتلقى علاجًا لأي حالة كامنة وسيتم مراقبة طحالك وقد توصف لك مضادات حيوية إذا كانت هناك عدوى.ستحتاج إلى تجنب الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي لفترة من الوقت، حيث ستكون أكثر عرضة لخطر تمزق الطحال أثناء تضخمه.