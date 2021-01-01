المتهم بالاعتداء على زوجته .. ضبط عريس الإسماعيلية



ضبط عريس الإسماعيلية ضبط عريس الإسماعيلية



تمكن رجال مباحث قسم ثان الاسماعيلية من إلقاء القبض على عريس الإسماعيلية المتهم بالاعتداء على زوجتة وحبسها داخل غرفة 15يوما.



وكانت قصة عروس الإسماعيلية التى تعرضت للإعتداء من زوجها لحظة خروجها من الكوافير عادث تطفوا على السطح من جديد بعد أن تقدمت مها محمد،، المعروفة إعلاميا ببلاغ رسميً بقسم شرطة ثان، وحررت محضر ضد زوجها بعد 8 شهور من زواجهما.



ووجهت عروس الإسماعيلية خلال المحضر الذي حررته مساء السبت، اتهامات لزوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم، وحبسها 15 يومًا داخل حجرة.

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وعقب ان حررت محضر ضد زوجها توجهت قبل قليل مها محمد المعروفة إعلاميًا بـ"عروس الإسماعيلية" إلى مستشفى جامعة قناة السويس للكشف عليها وإجراء تقرير طبي لحالتها الصحية بعدما أعتدى عليها زوجها.وتعود الوقائع وألاحداث التي كانت وراء شهرة عروسة الإسماعيلية قبل 8 أشهر عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو، يقوم عريس بالاعتداء على عروسه بشكل وحشي خلال اصطحابه لها من مركز تجميل بشارع السلطان حسين.الأمر الذي أدى إلى خروج أصحاب المحلات ورواد الشارع الحيوي الشهير بالإسماعيلية إلى صوت صراخ العروسة وسط اعتداء ومحاولات من العريس لأصحاب عروسة بدفعها بالقوة داخل السيارة.