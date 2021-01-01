المتهم بالاعتداء على زوجته .. ضبط عريس الإسماعيلية

تمكن رجال مباحث قسم ثان الاسماعيلية من إلقاء القبض على عريس الإسماعيلية المتهم بالاعتداء على زوجتة وحبسها داخل غرفة 15يوما.
وكانت قصة عروس الإسماعيلية التى تعرضت للإعتداء من زوجها لحظة خروجها من الكوافير عادث تطفوا على السطح من جديد بعد أن تقدمت مها محمد،، المعروفة إعلاميا ببلاغ رسميً بقسم شرطة ثان، وحررت محضر ضد زوجها بعد 8 شهور من زواجهما.
ووجهت عروس الإسماعيلية خلال المحضر الذي حررته مساء السبت، اتهامات لزوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم، وحبسها 15 يومًا داخل حجرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!