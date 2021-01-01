اليوم سحب منخفضة وأمطار على السواحل الشمالية و الوجه البحري



سحب منخفضة وأمطار على السواحل الشمالية سحب منخفضة وأمطار على السواحل الشمالية



أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية أنه تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.



وأضافت الهيئة أن الفرصة تكون مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة وان درجة الحرارة تسجل الآن على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.



ويسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و حار على جنوب سيناء والصعيد و لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

قد يعجبك أيضا...

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 28 216 أكتوبر 29 20بنهـا 28 21دمنهور 29 21كفر الشيخ 28 22المنصورة 28 21دمياط 27 22بورسعيد 27 22الإسماعيلية 29 21السويس 29 22الزقازيق 28 21شبين الكوم 28 21طنطا 27 22الشلاتين 36 25الإسكندرية 27 21العلمين الجديدة 27 21وادى النطرون 28 22مطروح 26 19السلوم 26 19سيوة 27 16العريش 27 22رفح 27 22الطور 30 24كاترين 27 15رأس سدر 29 21نخل 27 16طابا 27 23نويبع 30 24حلايب 33 25شرم الشيخ 32 25الغردقة 31 25مرسى علم 31 24الفيوم 29 20بني سويف 29 19المنيا 29 19أسيوط 30 20سوهاج 31 21قنا 34 23الأقصر 35 23أسوان 36 24الوادي الجديد 33 20أبوسمبل 36 24أبو رماد 35 25رأس حدربة 33 24