اليوم سحب منخفضة وأمطار على السواحل الشمالية و الوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية أنه تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
وأضافت الهيئة أن الفرصة تكون مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة وان درجة الحرارة تسجل الآن على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.
ويسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و حار على جنوب سيناء والصعيد و لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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