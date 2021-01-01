اليوم سحب منخفضة وأمطار على السواحل الشمالية و الوجه البحري

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سحب منخفضة وأمطار على السواحل الشمالية


أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية أنه تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن الفرصة تكون مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة وان درجة الحرارة تسجل الآن على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.

ويسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و حار على جنوب سيناء والصعيد و لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 21
6 أكتوبر 29 20
بنهـا 28 21
دمنهور 29 21
كفر الشيخ 28 22
المنصورة 28 21
دمياط 27 22
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 29 21
السويس 29 22
الزقازيق 28 21
شبين الكوم 28 21
طنطا 27 22
الشلاتين 36 25
الإسكندرية 27 21
العلمين الجديدة 27 21
وادى النطرون 28 22
مطروح 26 19
السلوم 26 19
سيوة 27 16
العريش 27 22
رفح 27 22
الطور 30 24
كاترين 27 15
رأس سدر 29 21
نخل 27 16
طابا 27 23
نويبع 30 24
حلايب 33 25
شرم الشيخ 32 25
الغردقة 31 25
مرسى علم 31 24
الفيوم 29 20
بني سويف 29 19
المنيا 29 19
أسيوط 30 20
سوهاج 31 21
قنا 34 23
الأقصر 35 23
أسوان 36 24
الوادي الجديد 33 20
أبوسمبل 36 24
أبو رماد 35 25
رأس حدربة 33 24

المصدر: akhbarelyom

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